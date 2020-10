T

Le programme Eat Out to Help Out a accéléré la deuxième vague de coronavirus au Royaume-Uni et a endommagé le secteur de l’hôtellerie à long terme, suggère une nouvelle étude.

Le programme impliquait que le gouvernement paie jusqu’à 10 £ par personne sur les factures de restaurant entre le lundi et le mercredi au cours du mois d’août, avec plus de 64 millions de repas achetés dans le cadre du programme.

Cependant, une étude de l’Université de Warwick a révélé qu’entre 8% et 17% des grappes nouvellement détectées pourraient être liées à Eat Out to Help Out, a rapporté Sky News.

Les régions où le programme était le plus populaire ont connu une baisse du nombre de nouveaux cas après sa fin.

en relation

La météo a également été un facteur important, les zones ayant subi des pluies pendant le déjeuner et le dîner ont enregistré moins de cas pendant la période du programme.

Le Dr Thiemo Fretzer a déclaré à Sky que Eat Out to Help Out avait entraîné de nouvelles restrictions sur le secteur même qu’il était censé aider.

«Le Royaume-Uni a connu une explosion massive de cas d’une manière qui n’a pas été observée dans d’autres pays.

“C’est ce programme qui a contribué à provoquer un deuxième verrouillage plus tôt et des restrictions sur le secteur de la restauration qu’il était déterminé à aider économiquement.”

(

Le secteur hôtelier de Londres a depuis subi de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu à 22 heures

/ PA)

Les restaurants qui ont participé au programme ont vu une augmentation annuelle des visites de 10 à 200% au cours de la même période.

Un porte-parole du Trésor a déclaré qu’ils ne reconnaissaient pas les chiffres.

«Nous ne reconnaissons pas ces chiffres – qui, comme l’admet l’étude elle-même, sont des calculs« en arrière-plan »», ont-ils déclaré.

«De nombreux autres homologues européens ont connu une augmentation du nombre de cas – indépendamment du fait que des mesures similaires pour l’industrie hôtelière aient été ou non introduites.

«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les entreprises pour les aider à devenir Covid-Secure.»