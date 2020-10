eBay lance un nouveau service d’authentification des baskets pour vérifier que les chaussures vendues sur la plateforme correspondent à ce que prétendent leurs annonces. Selon CNN, le service débutera la semaine du 25 octobre et couvrira les styles et les marques de baskets les plus populaires. Mais au début de 2021, il s’étendra à toutes les baskets vendues à plus de 100 $ sur eBay aux États-Unis.

Les baskets de collection sont une grosse affaire. TechCrunch note que certaines chaussures sont limitées à quelques milliers, voire des dizaines de paires, ce qui signifie que les éditions populaires peuvent se vendre jusqu’à des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Malheureusement, cela signifie que le marché est également mûr pour la contrefaçon. Lors d’un incident de l’année dernière, les agents des douanes et de la protection des frontières américaines ont saisi plus de 14 000 faux Nikes expédiés de Chine à Los Angeles.

Les baskets sont expédiées à une installation d’authentification pour être vérifiées

Bien que certaines entreprises aient exploré des solutions technologiques au problème, une inspection physique est le moyen le plus fiable de garantir l’authenticité des baskets. TechCrunch dit que ces inspections peuvent se résumer à de petits détails comme le comptage du nombre de points sur une paire de chaussures. Des marchés plus axés sur les baskets comme StockX et GOAT offrent déjà des services d’authentification, ce qui leur a déjà donné un avantage sur eBay.

Comme pour son service d’authentification de montre annoncé précédemment, eBay s’est associé à une société tierce, Sneaker Con, pour authentifier les articles. Lorsqu’une vente est effectuée, l’acheteur expédie les baskets à une «installation d’authentification» où elles sont inspectées pour s’assurer qu’elles correspondent au titre, à la description et aux images de l’annonce. S’ils réussissent l’inspection, une balise eBay leur est attachée et ils sont envoyés à l’acheteur. Le même processus couvre les retours, pour empêcher les acheteurs peu scrupuleux d’essayer de rendre de fausses baskets à des vendeurs légitimes.

Le fait qu’eBay n’ait pas offert de service d’authentification de baskets jusqu’à présent n’a pas empêché ces types de chaussures de devenir un article populaire à vendre sur la plate-forme, et eBay affirme avoir vendu près de 6 millions de paires de baskets l’année dernière. Avec sa nouvelle garantie d’authenticité, combinée à l’absence de frais de vente pour les baskets vendues à plus de 100 $, la société espère clairement attirer plus de sneakerheads sur la plate-forme.