Le joueur de 22 ans, signé pour près de 20 millions de livres sterling de QPR au cours de l’été, a ouvert son compte de haut niveau avec un effort brillant lors de la victoire 4-1 de Palace à Selhurst Park après avoir organisé le premier match de Scott Dann avec un corner parfaitement placé.

“Je pense que ce n’est que le début”, a déclaré Eze. «Je pense que nous travaillons dur. J’apprends beaucoup et je grandis en tant que joueur.

“C’est la chose la plus importante – tant que je continue à apprendre et que je continue de pousser et de continuer à travailler avec les gars autour de moi, et ce sont des gens à regarder. C’est une excellente opportunité pour moi.”

Le manager Roy Hodgson a été prudent en introduisant Eze en Premier League, mais a laissé entendre avant le week-end que la chance de l’attaquant approchait rapidement.

Samedi n’était que le troisième départ de haut vol d’Eze, et son manager a déclaré que c’était le moment idéal pour “libérer” l’international anglais des moins de 21 ans.

“Il a regardé à la maison depuis son arrivée, ses séances d’entraînement ont été constamment impressionnantes”, a déclaré Hodgson.

“Il a également dû être un peu patient car Andros Townsend et Jeff Schlupp sont également de très bons joueurs à ces postes.

“C’était le bon moment aujourd’hui pour le libérer pour ainsi dire, il a certainement répondu et a été à la hauteur des attentes que j’ai de lui.”