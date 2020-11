Dazzling, Becky G est honorée aux American Music Awards | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que le présent de l’Américaine d’origine mexicaine, Becky G est assez brillant et cela est principalement dû au fait que dans sa vie professionnelle, elle a été meilleure que jamais, tant dans la musique que dans ses efforts, cette dernière faisant référence à à votre nouvelle chaîne Youtube, des faits qui lui ont permis d’être aujourd’hui l’une des chanteuses les plus importantes du genre urbain.

Et comme on le sait bien, la belle brune connaît actuellement un grand succès avec son nouveau single musical, la chanson “No drama” qu’elle a interprété avec la chanteuse, l’un des plus grands représentants du genre urbain, Ozuna et qui a jusqu’à présent plus de 15 millions de vues sur YouTube uniquement.

On se souvient que la semaine dernière, l’interprète de “Mala Santa” a été récompensée aux People’s Choice Awards où elle a reçu un prix tel que “Meilleur artiste latin 2020”.

Cependant, les prix ne se sont pas arrêtés là, car récemment, en particulier cette nuit passée dominée, il a été décerné dans le American Music Awards en tant que «Meilleure artiste féminine latine» et a également présenté une autre des catégories à récompenser, démontrant ainsi l’ampleur qu’elle peut avoir, car nous savons que tout le monde n’est pas invité à présenter un prix.

Après avoir reçu le prix, la chanteuse d’origine mexicaine a prononcé un discours émouvant dans lequel elle s’est souvenue de ses grands-parents, venus dans le pays nord-américain pour avoir un avenir meilleur: «Quand j’ai signé pour la première fois à 14 ans, j’ai fait une reprise et j’ai dit: ‘ Tout a commencé quand mon grand-père a traversé «(…) C’est fou parce qu’aujourd’hui j’ai toujours le même sentiment, sauf que je n’ai pas à faire la traversée, car nous sommes la traversée», a déclaré le créateur de l’animation musicale.

Et pas seulement cela, Becky G a également fait référence à toutes les familles d’immigrants, et comment cela fait partie de son identité en tant qu’artiste: «Quand il s’agit de moi et des décisions que je prends dans ma carrière, j’agite fièrement les deux drapeaux: mexicain et américain. Comme beaucoup d’enfants et de petits-enfants d’immigrants, peu importe d’où ils viennent, nous avons appris de ceux qui nous ont précédés ce que sont le sacrifice et le dur labeur. Je dédie ce prix à tous nos travailleurs immigrés dans cette pandémie », a-t-il souligné.

Par la suite, la lauréate a partagé quelques publications montrant son prix très fièrement, mais ce qui a captivé les yeux de ses partisans était l’impressionnante robe blanche portée par la jeune femme vaniteuse.

Dans l’une des publications susmentionnées, on peut voir Becky G, assise devant la commode, regardant fièrement dans le miroir, avec son prix devant elle, puis lui jetant un baiser tendre et coquin, en guise de remerciement pour son soutien.

Par contre, dans la deuxième publication on peut la voir debout, vêtue d’une belle robe en satin blanc, ajustée et en forme de cœur, en plus un détail inoubliable est que, sur le côté droit, la coupe de la robe est tapissée de des diamants swarovski, ce qui lui confère une touche d’élégance maximale.

En plus des embellissements avec les mêmes incrustations, où les boutons forment un chemin vers l’ouverture de la robe, amenant la belle fille à montrer sa jambe, une touche très coquette et jeune.

Il est à noter que les American Music Awards, abrégés en AMA, servent de prélude aux prestigieux Grammys, bien qu’à la différence qu’ils soient déterminés par une enquête populaire dirigée vers les consommateurs de musique, au lieu d’être votés par des experts de l’industrie. .

Et comme détails stellaires, cette année, la cérémonie, qui s’est déroulée sans public à Los Angeles et semi-virtuelle, a inauguré une section consacrée à la musique latine en raison de sa «popularité grandissante» auprès du public américain.