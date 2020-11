Éblouissante, Kim Kardashian modèle un maillot de bain qui met en valeur sa beauté | INSTAGRAM

Nous sommes plus que clairs que la femme d’affaires et mondaine, Kim Kardashian West, aime être au centre de l’attention, que ce soit sur son émission de télévision, l’émission de télé-réalité familiale «Keeping up with the Kardashian», ou sur les réseaux sociaux.

Tel est le cas, de ce second, où chaque fois qu’il en a l’occasion, il décide de partager des photographies de son quotidien, ainsi que de son travail récent en son entreprise, en plus de partager les séances photos qui sont réalisées pour le simple plaisir de la vue de ses millions de fans.

A cette occasion, les internautes ont été stupéfaits, et éternellement reconnaissants de l’image que Kim partageait depuis son profil officiel sur Instagram, où en plus de poser de manière suggestive et coquette, ses attributs et sa beauté ont brillé au maximum.

Le protagoniste de ce nouvel instantané dans le profil de la femme de Kanye ouestSans aucun doute, c’est la couleur blanche, alors, cela fait ressembler à un ange brillant récemment tombé du ciel, venu éclairer la vue du public, avec une beauté et une sensualité si impressionnantes.

Et c’est ça, la façon dont Kim pose naturellement est impressionnante, quelque chose qu’il ne fait aucun doute qu’il sait parfaitement faire, il semble qu’il soit né pour faire ce type de contenu, il le montre toujours dans ses photos et cette fois, clairement pas est l’exception.

On peut voir Kim agenouillée depuis un siège confortable dans son placard à chaussures, regardant la caméra avec son regard féroce et coquin, qui est le favori de beaucoup de ceux qui la suivent.De plus, ces derniers jours, nous avons vu que Kim aime tirer ses cheveux complètement en une queue de cheval haute, qui se termine par une tresse.

Grâce à l’angle sous lequel Kardashian West pose, sa taille étroite est mise en valeur, mettant en valeur sa silhouette incurvée au maximum, soulignant ainsi ses grands attributs sur le devant, qui, nous pouvons le souligner, deviennent super frappants, en combinaison avec le soutien-gorge b1kin1, le Ce qui reflète une lumière assez blanche, éblouissant ceux qui ont regardé l’image.

De la même manière, l’avocate a également décidé d’apparaître sur la photo les bras levés et placés derrière la tête, provoquant un effet dans sa position qui accentue encore sa petite taille, et sa silhouette sinueuse devient plus frappante.

Utilisant un maquillage neutre, avec des ombres, du mascara et un rouge à lèvres nude, ainsi que des cils de taille subtile, ils mettent en valeur ses traits élégants et fins, tout en donnant un pouvoir hypnotique à ses yeux.

La publication a jusqu’à présent rassemblé plus de 2600000 likes, et un grand nombre de commentaires, où les emojis emblématiques des cœurs et des feux abondent, en plus de centaines de commentaires dédiés à flatter la beauté éblouissante du modèle, qui, il y a à peine un mois, a eu 4 décennies de vie.

En enquêtant un peu sur le profil de la femme d’affaires, propriétaire de Skims et KKW Beauty, on se rend compte que le blanc est toujours un bon choix pour elle, car il a tendance à attirer beaucoup d’attention, en plus de cela, les maillots de bain qu’elle utilise fonctionnent toujours pour elle. stylisez votre silhouette ou mettez en valeur vos attributs.

Ce n’est donc pas la première fois, ni la dernière où Kim nous montrera des images d’elle posant avec ferveur avec un maillot de bain, soit une pièce ou deux, soit des tenues décontractées, à exercer et élégantes dans cette couleur, qui, sincèrement, Il a l’air très bien, car grâce à sa lumière, il améliore le beau ton de la peau bronzée de la plus célèbre sœur Kardashian.