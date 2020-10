Éblouissante, Natti Natasha en maillot de bain à paillettes nous surprend | INSTAGRAM

On sait bien que l’une des chanteuses du genre urbain qui a eu la plus grande reconnaissance ces derniers mois est Natti Natasha, qui a également été en charge de donner des interviews et bien sûr de publier des photos audacieuses et coquettes depuis son compte Instagram officiel.

Alors qu’il a continué à enregistrer ses nouveaux thèmes musicaux de la ville de Miami, FlorideAux États-Unis, la jeune femme a profité de toutes les occasions pour prendre d’excellentes photos dans lesquelles elle se découvre presque complètement, laissant ses fervents adeptes stupéfaits.

A cette occasion, c’est l’une de ses dernières images partagées depuis son profil, où l’on peut la voir en sortant d’une piscine, il semble que Natti Natasha était dans un moment rafraîchissant et a choisi de s’en souvenir en prenant une photo.

Avec ses mains levées et placées sur sa tête, la chanteuse a révélé sa poitrine, montrant son maillot de bain à paillettes bleu séduisant, une couleur qui convient à son teint et la fait ressortir au maximum.

L’image met en valeur sa silhouette esquissée, d’en haut, qui a travaillé dur sur la base d’exercices dédiés aux zones préférées et d’une alimentation équilibrée car elle sait qu’elle a besoin d’avoir une image très soignée pour choyer tous ceux qui l’adorent et Ils ne manquent pas votre nouveau contenu, attendant que vous l’aimiez.

La publication a obtenu en quelques heures plus de 770 mille coeurs rouges, et les commentaires de ses adeptes regorgent d’adulation envers sa beauté, son regard provocateur et ceux qui commentent avec des cœurs de toutes les couleurs et des feux ardents, comme elle, ne peuvent être absents.

Il est nécessaire de souligner que Natti surprend toujours avec ses photographies, car chaque fois qu’il en a l’occasion, il se démarque, parvenant à se représenter de la meilleure façon possible, toujours à la recherche des meilleurs angles, même des meilleures poses, en obtenant des images incroyables avec son talent, les raisons pour lesquelles Elle est devenue l’une des Latinas les plus appréciées de tous les temps dans l’industrie de la musique.

Nous avons remarqué ces derniers mois que Natti Natasha a adopté un look plus séduisant, de plus en plus belle, naturelle et coquette que jamais, et ses fidèles fans sont plus que ravis.

Elle a également cherché à maintenir un contact plus direct avec eux, et vit même là où elle danse et répond aux questions de ses fans.De plus, nous sommes clairs que Natti a une sensualité naturelle qui la caractérise, preuve de cela, sont ces regards audacieux avec lesquels Elle flirte avec les caméras qui la dépeignent, et tout cela, elle lui a laissé voir à nouveau dans le post qu’elle a partagé il y a à peine 1 jour.

La dominicaine a laissé ses millions d’adeptes une fois de plus la bouche ouverte, il convient de mentionner qu’ils sont eux-mêmes, qui affirment qu’elle est l’une des chanteuses urbaines les plus belles et s3xys de l’époque et ce n’est pas pour moins, puisque le L’artiste de 33 ans a une figure enviable avec des courbes aussi candides et bien sûr, cela a fait en sorte que Natti augmente son nombre de fans chaque jour.

Sans aucun doute, Natti est devenue l’une des favorites des réseaux sociaux pour ses belles et audacieuses photographies qu’elle partage quotidiennement, elle compte actuellement un peu plus de 26 millions de followers, qui ont été dominées par la sensualité de la chanteuse.