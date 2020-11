Elle éblouit par son sourire et son naturel, les modèles Kim Kardashian heureux | INSTAGRAM

Kim Kardashian West, est l’une des célébrités les plus reconnues et suivies aujourd’hui, de son apparition à la télévision en tant qu’assistante personnelle de Paris Hilton, à sa propre émission de télé-réalité, accompagnée de sa famille controversée, jusqu’à aujourd’hui. Il l’a vu réussir avec ses propres entreprises.

A cette occasion, la mondaine a osé accrocher son profil officiel de Instagram, une série de quatre clichés où il peut être considéré comme le plus heureux, tout en posant en jouant avec la lumière du soleil et quelques palmiers derrière lui.

Kim nous a montré un côté d’elle que nous avons rarement le bonheur d’apprécier, car en plus de se montrer jouer comme une petite fille profitant de la vie, elle nous a laissé voir son visage au naturel, révélant son sourire éclatant, montrant qu’il est très heureux.

Le mannequin apparaît vêtu d’une tenue de plage en noir, celui-ci se compose d’un soutien-gorge triangle, comme la plupart des costumes de plage, et un short de plage, un peu baggy, tout en restant pour ses vacances d’anniversaire sur la plage privée où il se trouve depuis quelques semaines.

Dans la première des charmantes photographies, on peut voir la belle femme des 40 dernières années, se faisant passer pour une petite fille rougissante, regardant de manière ludique et coquette la caméra avec la lumière du soleil sur son visage, avec un léger sourire et sa main posée sur son visage, obtenant un regard très touchant.

La deuxième image est la préférée de nombreux utilisateurs, eh bien, on voit Kim avoir un coucher de soleil très heureux, au moment de nous offrir un sourire éclatant et magnifique qui nous a servi de divertissement, posant de profil, tandis que ses attributs avant prennent le dessus l’image, en plus de montrer votre silhouette au maximum.

Cette image nous a sans doute donné beaucoup de choses à dire, car, comme on le sait, Kardashian West ne sourit généralement pas dans ses photographies, et quand elle le fait, elle nous donne un petit sourire déguisé, qui est à peine perceptible, en revanche, pour ce mini Séance à la plage, Kim nous a montré qu’elle était très heureuse, il y avait même des adeptes qui l’ont exprimé, mentionnant qu’elle avait l’air plus belle que jamais.

De même, la photo suivante de Kim montre juste le moment avant que le beau modèle ne grimpe sur la branche de palmier, prenant le tronc avec les deux bras pour maintenir un bon soutien, et on voit qu’elle saisit un peu de force dans ses jambes pour pouvoir se propulser et atteindre son objectif.

La dernière image placée dans la publication est d’elle-même, alors qu’elle est déjà suspendue à la branche de palmier, ayant un moment extrêmement drôle suspendu à la branche, ses cheveux, tout comme elle, sont vus flottant dans le vent, De plus, on peut voir Kim super souriante, heureuse et très heureuse.

La publication a jusqu’à présent 4 millions 861 mille likes, et une énorme quantité de commentaires dédiés à exprimer à Kim à quel point elle est belle naturellement et si souriante, certains ont même montré qu’ils étaient heureux qu’elle était heureuse aussi.

Même d’autres grandes célébrités américaines ont pris le temps de commenter quelque chose au mannequin, comme le cas de la chanteuse Demi Lovato, qui a écrit: “Cuteness”, à laquelle Kim a remercié en plaçant son cœur respectif au commentaire de la célèbre.