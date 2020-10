Il y a une nouvelle femme au foyer tenant une pomme sur Les vraies femmes au foyer de New York. L’avocat et animateur de télévision Eboni K. Williams a rejoint le casting de RHONY en tant que première femme au foyer noire de l’émission, a rapporté TMZ jeudi. Williams a confirmé la nouvelle elle-même peu de temps après dans une déclaration à PEOPLE. Elle rejoindra les femmes au foyer de retour Luann de Lesseps, Ramona Singer, Leah McSweeney et Sonja Morgan la saison prochaine.

«New York est remplie de femmes noires dynamiques et prospères. Je suis ravie de rejoindre cette franchise légendaire en tant que première femme au foyer noire», a-t-elle déclaré dans son communiqué. “J’ai hâte de partager une tranche de vie dans cette ville qui n’a jamais été vue auparavant. Quiconque connaît mon travail sait que je ne me retiens pas. Je vais le garder aussi réel que moi ici. partout ailleurs.”

Williams, 37 ans, est l’hôte et le producteur exécutif de Revolt Black News, ayant animé des émissions sur Fox Sports, Fox News Channel et NBA 2K. Élevée en Caroline du Nord, la plus récente ménagère de New York a obtenu son diplôme en droit à la faculté de droit de la New Orleans University de Loyola University, puis s’est spécialisée en droit de la famille et en litige civil. En 2017, elle a publié son livre, Pretty Powerful: Appearance, Substance & Success.

Williams a été choisi après que RHONY ait dit au revoir à Tinsley Mortimer et Dorinda Medley cette saison. Mortimer, 45 ans, a quitté RHONY à la mi-saison pour déménager à Chicago avec son fiancé Scott Kluth, tandis que Medley a annoncé en août qu’elle partirait après cette dernière saison. “Quel voyage cela a été. J’ai ri et pleuré et j’ai essayé de rendre ça sympa …”, écrivait Medley à l’époque sur les réseaux sociaux. “Mais tout doit prendre fin. C’était un excellent moyen de guérir lorsque mon défunt mari Richard est décédé. J’ai rencontré tellement de gens intéressants et j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur la vie et sur les femmes en cours de route. “

Medley a révélé lors de l’épisode de mardi du podcast de Bethenny Frankel, Just B, que la décision de quitter RHONY n’était pas la sienne. «J’étais prête à rentrer. J’étais excitée à l’idée d’y retourner. J’avais l’intention d’y retourner et je pensais que j’aurais une excellente année», a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas eu cette option.” Elle a poursuivi: “Je suis une fille à l’ancienne. Si vous n’êtes pas serveuse et que vous êtes payée, vous n’êtes pas serveuse, d’accord? Vous savez ce que je dis? Donc, à la fin de la journée, était-ce réciproque? ? Non.”