HISTOIRES CONNEXES

Eboni K. Williams entre dans l’histoire de Bravo en tant que premier acteur noir de The Real Housewives of New York City. Williams, une avocate et animatrice de télévision de 37 ans, fera ses débuts dans la 13e saison de l’émission de télé-réalité.

«NYC est remplie de femmes noires dynamiques et prospères», déclare Williams dans un communiqué. «Je suis ravie de rejoindre cette franchise légendaire en tant que première femme au foyer noire. J’ai hâte de partager une tranche de vie dans cette ville qui n’a jamais été vue auparavant. Quiconque connaît mon travail sait que je ne me retiens pas. Je vais garder ça aussi réel ici que partout ailleurs. »

Williams rejoint les femmes au foyer de retour Luann de Lesseps, Ramona Singer, Sonja Morgan et Leah McSweeney. Tinsley Mortimer, parti au milieu de la saison 12, et Dorinda Medley, qui n’aurait pas été invitée à revenir en raison de conflits en coulisses, ne reviennent pas.

L’univers des femmes au foyer dans son ensemble a connu pas mal de bouleversements de casting importants ces derniers mois. En plus de ceux mentionnés ci-dessus, ni Denise Richards ni Teddi Mellencamp ne retourneront à Beverly Hills, même si ce n’était pas nécessairement la décision de ce dernier de partir. Pendant ce temps, NeNe Leakes a réalisé une vidéo YouTube émouvante sur sa décision de quitter The Real Housewives of Atlanta. Encore.

TMZ a été le premier à signaler le casting de Williams. Vos pensées sur toutes ces allées et venues? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.