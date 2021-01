Écarte tes jambes! Celia Lora montre un corps noir d’aliénation | Instagram

La femme d’affaires et influenceuse Célia lora Il a partagé quelques photos où il apparaît montrant un beau body en dentelle noire tout en ouvrant un peu les jambes pour le faire, montrant peut-être quelque chose de plus.

La fille d’Álex Lora, en plus d’être une influenceuse bien connue, est aussi mannequin, femme d’affaires et présentatrice, elle a gagné l’affection du public grâce à sa personnalité et son caractère l’un des projets les plus récents auxquels elle a participé était d’être le patron de Rive d’Acapulco a reconnu la société de télé-réalité MTV avec laquelle il a ensuite collaboré sur d’autres projets.

Pendant des années, le nom de Célia lora Il est devenu célèbre, malheureusement au début c’était grâce au nom de son père, après les scandales dans lesquels il était impliqué, même si petit à petit il progressait, il est rapidement devenu une personnalité aimée des internautes et recherchée notamment sur les réseaux sociaux. pour le contenu naturel qu’il avait tendance à partager.

Suivi en étant connue pour sa silhouette tout à fait naturelle, Celia Lora a commencé une carrière de mannequin gagnant ainsi en popularité dans le divertissement et en particulier dans les réseaux sociaux, au fil du temps, de plus en plus de programmes de télévision voulaient l’interviewer et en savoir plus sur elle Elle a donc commencé à gagner en notoriété et à être recherchée par diverses personnalités ainsi que par des entreprises pour promouvoir leurs produits.

Devenue personnalité publique et influenceuse au Mexique, elle a décidé de lancer sa propre page privée dans laquelle, en échange d’un montant mensuel, elle publie du contenu pour adultes, quelque chose comme un OnlyFans.

Sur ses photos, elle apparaît assise dans un fauteuil noir, dans la première image, elle est assise face à l’avant avec les jambes légèrement écartées, portant de longues bottes et le body noir La dentelle qu’elle porte a de longues manches transparentes, une de ses mains est au milieu de ses jambes donc elle ne montre rien d’autre.

Ce que l’on peut voir fait partie des muscles de ses jambes, en plus du fait que ses énormes charmes sont visibles par ses admirateurs.

@celi_lora fait craquer ses fans avec des bottes longues et un body en dentelle noire », description de la publication.

La jeune femme d’affaires a eu l’opportunité de faire la couverture du magazine Play Boy, ses numéros étant les meilleurs vendeurs compte tenu de la promotion qu’elle a faite alors que les magazines imprimés sont déjà en vente.

Célia lora C’est déjà une personnalité qui a su profiter de sa popularité pour s’aventurer dans le monde de l’entrepreneuriat, en décidant de lancer sa propre ligne de maillots de bain pour femmes aux énormes charmes tout comme elle, qui a admis qu’elle se débrouillait plutôt bien.

Le succès et la popularité de Celia Lora ont été tellement importants qu’elle a été invitée à participer à des émissions de téléréalité. La dernière dans laquelle nous l’avons vue était “Barak l’expérience” aux côtés de Lizbeth Rodríguez avec qui elle est devenue très proche, ainsi que 4 autres personnalités influenceurs du Mexique.

Récemment, elle a également décidé de lancer sa propre chaîne YouTube, qui a eu beaucoup de succès, notamment parce que nous pouvons en apprendre un peu plus sur sa personnalité et l’écouter parler de sujets d’intérêt que tout le monde ne parle pas aussi naturellement qu’elle. il le fait et surtout avec ses invités qui finissent par partager quelques secrets.

Sans aucun doute Célia lora C’est tout un personnage, tous ceux qui la connaissent prennent immédiatement amour et admiration pour elle, c’est une femme extrêmement intéressante qui vaut la peine d’être connue au-delà de ses photos et vidéos audacieuses.

