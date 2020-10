Change Lily James en Chris Evans pour l’acteur marié de 50 ans | Réforme

L’actrice Lily James et Chris Evans avait surpris tout le monde après leurs escapades romantiques il y a quelques mois mais maintenant il l’a abandonné et a échangé contre un autre acteur beaucoup plus âgée qu’elle, puisqu’elle a l’âge de 50 ans.

Lily James voulait apparemment changer le chapitre très brusquement et a changé Captain America pour un célèbre acteur de 50 ans.

Récemment, l’actrice britannique a été vue très romantique avec un homme marié, 19 ans de plus, quelque chose qui a sans aucun doute laissé beaucoup de voix sans voix.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a trois mois, l’actrice Lily James et Chris Evans Ils ont été pris à un rendez-vous romantique et les photos des deux assis sur l’herbe en train de s’amuser ont fait sensation.

Cependant, tout semble indiquer qu’ils ne sont pas devenus quelque chose de sérieux ou qu’ils se sont simplement ennuyés avec le bel acteur, car récemment, il a été vu très romantique avec un autre acteur marié.

Lily James et l’acteur de #TheAffair (LOL) (marié) Dominic West ont été photographiés en train de s’embrasser à Rome. Bien qu’il ait été révélé la semaine dernière qu’elle avait mis fin à sa relation avec Matt Smith et que West ne portait pas leur alliance, on ne savait pas qu’il était séparé de sa femme. pic.twitter.com/vHLd3n6yYf – ART MODE (@ARTMODEmag) 12 octobre 2020

L’actrice de 31 ans a eu un rendez-vous avec l’acteur britannique Dominic ouest 50 ans, où il embrasse l’actrice au cou tout en s’amusant à Rome.

Il est à noter que l’homme 19 ans de plus, Il est marié à la paysagiste Catherine FitzGerald depuis 2010 et a 4 enfants avec elle, donc les photos qui ont été divulguées sur le nouveau couple ont donné beaucoup à parler et ont provoqué une grande controverse.

D’un autre côté, Lily James elle s’est séparée de Matt Smith après avoir tenté de sauver leur relation de 5 ans, et le porte-parole de l’actrice en a parlé.

Maintenant, Lily veut juste trouver un gars normal qui n’est pas au centre de l’attention parce que c’était assez difficile pour elle d’être avec une autre célébrité. “

Concernant ce “nouveau couple”, ils se sont rencontrés lors de l’enregistrement de la série télévisée “The Pursuit Of Love”.

Malgré les photographies, aucun d’eux n’a dit quoi que ce soit à ce sujet, il est donc prévu que dans les prochains jours, certaines de leurs déclarations sur ce qui se passe.

Cependant, l’acteur pose ce mardi en s’embrassant avec sa femme Catherine Fitzgerald quelque chose qui a bien sûr été le boom et ce qui a donné le plus de polémique.

Dans cette étrange démonstration d’unité conjugale à la suite des photographies qui sont devenues virales, West et Fitzgerald ont remis aux journalistes un papier à leur porte qui présentait les deux signatures et lisait:

Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. “

Le couple a posé en s’embrassant à l’extérieur de leur maison pendant qu’il cachait son annulaire dans la poche de son manteau et elle avait l’air un peu mal à l’aise.

Comme prévu, dans un premier temps des sources proches de la créatrice ont laissé entendre que c’était la fin de son mariage, cependant, après cette étrange manœuvre, il semble qu’elle continuera avec l’acteur.

Comme mentionné, jusqu’à présent, non Lis et pour le moment, personne n’a publié aucune déclaration sur la question au-delà du “nous sommes toujours ensemble” par West et Fitzgerald.

D’un autre côté, Lily Chloé Ninette Thomson est surtout connu pour avoir joué Lady Rose MacClare dans le drame d’époque “Downton Abbey”, Deborah dans “Baby Driver”, Ella dans “Cinderella” et la jeune Donna Sheridan dans “Mamma Mia! Here We Go Again” .

Il débute sa carrière professionnelle en 2010 sur la série BBC “One Just William” et en 2011, il fait partie du casting récurrent de “Hannah’s Secret Diary”, une série diffusée sur ITV2.

