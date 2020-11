O

Le premier jour de Noël, mon véritable amour m’a donné… 25 jours de verrouillage national. Pour un gouvernement bien familiarisé avec l’art de conclure de mauvaises affaires, l’idée, lancée par leurs conseillers scientifiques cette semaine, que la nation devra peut-être échanger tout le mois de janvier pour quelques jours de Noël est probablement la pire que j’ai entendue jusqu’à présent. .

Avant que les chants de «Scrooge» et «Grinch» ne commencent, j’aime tout autant Noël que le prochain millénaire cassé. C’est une semaine où vous pouvez régresser à l’adolescence sans culpabilité supplémentaire: repas cuisinés à la maison, se saouler, coucher, pyjama et chaussettes moelleuses – et bien sûr passer du temps en famille.

Personne ne veut annuler Noël mais si nous sommes tout à fait honnêtes, je pense que beaucoup d’entre nous l’ont déjà annulé mentalement de toute façon. Dans une année dénuée de normalité, supposer que Noël doit être «sauvé» simplement parce que, eh bien, «c’est Noël!» est un peu naïf. Surtout lorsque Zoom a déjà parrainé par inadvertance la plupart des principaux événements de 2020 jusqu’à présent – anniversaires, remises de diplômes, anniversaires, mariages et funérailles, sans parler d’autres fêtes religieuses – Noël est sûrement la prochaine victime.

Même si nous prenions la fin de Noël de l’accord, ce serait loin d’être normal. Tout ce qui fait de Noël Noël – l’intimité – disparaîtrait. Quelques jours de gaieté semi-socialement distancée induisant une anxiété maladroite en échange de l’abandon de quatre semaines de liberté.

Si l’argument est que les familles ont besoin de passer du temps ensemble, alors prolonger les restrictions d’un mois est totalement absurde. Pourquoi faire cinq pas en avant et 25 pas en arrière, tout en risquant d’infecter les membres mêmes de la famille que nous voulons tous désespérément voir?

Je pense que nous pouvons convenir collectivement que janvier est de loin le mois le plus déprimant de l’année, donc couplé à un verrouillage national, il se surpasserait vraiment. Si nous souhaitons que 2021 soit le début de la fin de cette pandémie, peut-être que le début de la nouvelle année avec le verrouillage 3.0 n’est pas la voie à suivre.

Et je n’ai certainement pas besoin d’une autre excuse pour ne pas m’en tenir à mes résolutions déjà ambitieuses du Nouvel An – il est assez facile de se dissuader de rejoindre enfin ce gymnase quand c’est illégal. Se motiver à sortir du lit ces matins froids et sombres de janvier est déjà assez difficile. Il y a toujours la possibilité d’un Noël reporté au printemps ou en été, potentiellement sans l’ombre persistante de la coronanxiété. Réorganiser pour organiser une fête de Noël en plein air à la australienne au soleil n’est pas la pire idée que j’aie jamais entendue. Pour ma part, je préférerais de loin un Noël parrainé par Pfizer plutôt que Zoom.