En montrer trop, Kendall Jenner pour une séance photo dans un magazine

Le aussi Femme d’affaires américaine, la célébrité Kendall Jenner, a fait il y a longtemps une séance photo pour «Love Magazine», qui a eu des résultats choquants et a rendu ses fans inconditionnels totalement sans voix.

Tout a commencé lorsque Kendall a posté sur son compte officiel Instagram une série de trois photographies dans lesquelles il pose de différentes manières, mais toujours avec un regard très sérieux, quelque chose qui fascine les fans, car c’est ce détail dans son regard qui donne à ses images ce magnétisme mystérieux et s3nsu @ l.

Nous savons que, depuis ses débuts dans l’industrie du mannequinat, Jenner s’est consacrée à inonder les pages des grands magazines, tant au pays qu’à l’étranger, ce qui lui a valu le titre de mannequin internationale.

Et c’est que son style quand il s’agit de s’habiller est imité internationalement, quelle que soit la situation, la plupart des femmes essaient de recréer leur look, et pour preuve, on peut dire que depuis 2014 elle a été nommée, avec sa sœur. Kyle Jenner, comme l’une des plus grandes influences sur la mode adolescente par le célèbre magazine Time.

Le membre à succès du clan Kardashian a non seulement joué dans plus que de fabuleuses séances de photos, mais a également été derrière la caméra et a exécuté des œuvres très remarquables, et cette fois, nous parlerons de l’une des sessions qui, même si elle était presque terminée 3 ans, ça continue à donner de quoi parler, car ça montre trop, provoquant plus que du divertissement pour les fans.

C’était pour le 10e anniversaire du célèbre magazine américain “Love Magazine”, où la belle fille posait totalement non censurée, laissant sa poitrine exposée, un détail important sur cette séance est qu’elle était tenue secrète car, ils ne voulaient pas que les paparazzi couraient pour voir le modèle seins nus.

Le tout dans le but de ne pas gêner le nœud artistique, et grâce à ces mesures de prévention, les résultats ont été totalement phénoménaux.

Il y a eu trois splendides clichés où Kendall nous montre que poser c’est son truc, il sait le faire parfaitement et à tout moment il a été assez professionnel, et c’est que la première photo suffit pour se rendre compte que la séance a été un succès.

Kendall apparaît, avec son look mystérieux et s3duct0ra caractéristique, tout en couvrant sa poitrine d’un pixel noir, ce qui nous fait comprendre que sur la photo originale son buste est exposé, pour compléter l’image emblématique, Jenner utilise une coiffure haute, avec beaucoup de crêpe, un peu comme le cinéma d’antan, un long collier de perles, accompagné d’un verre d’alcool et bien sûr, en noir et blanc.

Le deuxième instantané nous montre le modèle avec une tenue mystérieuse de style fille, recouverte de la tête aux pieds d’un bel imperméable, alors qu’elle serre un petit ours en peluche, elle ne peut clairement pas manquer son look emblématique, le protagoniste de la plupart d’entre elle sessions.

Et dans la troisième image, on ne peut voir que le visage du beau mannequin, avec une coiffure du même style, mais, avec des cheveux plus courts, c’était sûrement une perruque, eh bien, on sait parfaitement que les célèbres sœurs Jenner aiment porter ces accessoires Dans ses cheveux, le mannequin porte des visières de plongée, ce qui donne à ses traits un aspect un peu flou, mais cela n’a pas d’importance, car nous savons que derrière l’artefact, elle a l’air parfaite, comme toujours.

La publication se compose d’un total de 2604, 696 likes et d’innombrables commentaires des admirateurs du modèle, où ils lui rappellent à quel point elle est belle et la remplissent d’émojis de cœur.