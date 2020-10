Échapper à la circulation!, Eugenio Derbez révèle la manière la plus amusante | Réforme

Eugenio Derbez a mis ses peurs de côté et a décidé de s’asseoir devant ses enfants Aislinn, José Eduardo et Vadhir pour YouTube et leur demander de lui poser leurs questions, où il a fini par avouer comment s’échapper de manière amusante d’un agent de la circulation; Cependant, ce n’était pas son idée, mais celle de son père.

C’était avant une question de Vadhir derbez que le célèbre acteur a fini par raconter une anecdote qui incluait son père et lorsqu’un feu rouge a couru avec lui à bord.

Eugenio Derbez a déclaré à Vadhir Derbez dans la vidéo amusante trouvée sur sa chaîne YouTube qu’il était encore enfant ce jour-là alors qu’il était à bord d’une voiture avec son père, un homme très sérieux, lorsqu’un feu de circulation est entré Rouge.

Avec l’humour qui le caractérise, Derbez a déclaré que la motocyclette et l’agent de circulation qui les suivaient ont rapidement commencé à se faire entendre, il se souvient qu’il en avait prévenu son père et qu’il avait fait passer le feu à haute altitude.

Ce qui a surpris tout le monde, même Vadhir lui-même, c’est la façon dont son grand-père a réagi pour se sortir rapidement du problème, une solution efficace à cent pour cent.

Papa, la police, la police arrivent, dit le petit Eugenio Derbez à son père.

Le célèbre acteur a détaillé comment l’agent s’est garé derrière eux et est descendu de la moto alors qu’il était plus nerveux à chaque seconde qui passait; là, il a indiqué que la réaction de son père agirait.

Je suis officiel surr @ nd0, excusez-moi, j’ai passé l’arrêt, oui, je l’ai fait, mais je suis officiel c @ gando, pardonnez-moi, pardonnez-moi, Eugenio Derbez a agi comme son père.

Le producteur a également souligné que la réaction de l’agent de la circulation était assez surprenante et qu’il n’avait d’autre choix que de signaler au conducteur de continuer sa route, de peur que l’accident ne se produise.

C’était certainement la meilleure réponse de Derbez à ses enfants. Pour sa part, José Eduardo Derbez Il l’a interrogé sur le début de sa carrière artistique, s’il avait été avec Chabelo, puisque comme on le sait, il faisait partie du casting d’En familia con Chabelo.

Sans hésitation, Eugenio Derbez a souligné que ses débuts remontaient à bien des années, puisqu’à partir de 2 ou 3 ans il faisait déjà partie des forums d’enregistrement et à un très jeune âge il avait déjà un contrat avec ANDA (Televisa) et participait à un feuilleton.

Aislinn derbez Elle a été plus ingénieuse dans sa question et a interrogé son père sur la façon dont il était passé de la demande de «travail» à celui de fournisseur. Son père a répondu que pendant de nombreuses années et comme beaucoup d’autres, il est allé à la télévision demander une opportunité et laisser sa photo, faire semblant d’être drôle et dire son talent pour faire des voix; cependant, il a commencé à voir qu’il n’irait pas très loin de cette façon car des centaines de personnes font de même.

Eugenio Derbez Il a décidé de changer sa façon de travailler et de créer pour employer plus de personnes et c’est à ce moment-là qu’il est devenu un producteur, assez réussi, avec des programmes comme XHDRBZ et l’inoubliable Familia Peluche; des années plus tard, il ferait son saut au cinéma et à Hollywood lui-même.

Désormais, à leur manière plus propre, leurs enfants se sont également aventurés à Hollywood, Vadhir et Aisliin ont fait partie de films célèbres et sont tous considérés comme des icônes du cinéma. Décidément, non seulement l’apparence, mais aussi le talent sont hérités par les Derbez.