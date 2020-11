Échecs de WhatsApp: que faire lorsque les messages ne me sont pas notifiés? | INSTAGRAM

La plate-forme WhatsApp, en plus d’être l’application avec le service de messagerie virtuelle le plus important et le plus utilisé dans le monde, comme toute autre application, a présenté quelques légers défauts, tels que certaines actions qui, aux utilisateurs sur le réseau , ont laissé des doutes à plusieurs reprises: le fait de recevoir des messages, mais aucun type de notification.

Nous pouvons imaginer ceci comme ceci: vous êtes occupé à faire le ménage, ou votre travail, mais en même temps vous avez une conversation importante avec quelqu’un, un ami, un membre de la famille ou votre partenaire, puis vous fermez le application et après un certain temps, vous réalisez que vos messages n’ont pas reçu de réponse.

Ce que vous ne savez pas, c’est que s’ils ont reçu une réponse, mais que votre demande a reçu un léger défaut et il ne vous a accordé aucun type de notification, et ce n’est que lorsque vous ouvrez l’application que vous vous rendez compte que vous avez déjà plusieurs messages de cette personne, voire de plusieurs utilisateurs, ce qui, comme d’habitude, peut avoir été gêné en ne répondant pas rapidement .

Cet incident a causé d’innombrables problèmes, et bien sûr c’est très ennuyeux pour les milliers d’internautes qui doivent constamment se connecter et se déconnecter de l’application pour vérifier si quelqu’un leur a écrit ou non.

Eh bien, si vous faites partie de ce groupe de personnes, nous avons des solutions avec lesquelles vous pouvez essayer de résoudre le problème; Comme étape principale pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une panne, vous devez vérifier que le WIFI est activé, ou, au contraire, en cas de ne pas avoir de réseau, les données mobiles.

Il est également important de vérifier que l’option “Restreindre les données d’arrière-plan” est désactivée depuis votre téléphone portable, pour vérifier que vous devez aller dans les paramètres du téléphone portable, entrez dans l’onglet WhatsApp et recherchez “Utilisation des données”.

C’est la manière la plus simple et cela peut résoudre votre problème, cependant, au cas où même faire cela, l’erreur persisterait, ne vous inquiétez pas, il existe d’autres moyens de le résoudre.

Si ces ressources n’ont pas résolu le problème en question, il est également recommandé d’éteindre le téléphone et d’attendre au moins 30 secondes au total avant de le rallumer.

D’autre part, il existe également la possibilité de réinitialiser les préférences de toutes les applications, lors d’une réinitialisation générale des applications de votre téléphone portable, elles seront comme neuves, puis les notifications devraient arriver à nouveau.

Une autre option qui peut vous aider à résoudre ce problème est de connecter le téléphone à une source d’alimentation, afin d’éviter la fonction d’économie de batterie, une fonction qui, si elle est remplie, peut désactiver les notifications de toutes les applications de votre mobile.

Cela peut également fonctionner que dans le cas où vous êtes connecté à WhatsApp Web, les notifications sur votre téléphone portable n’arrivent parfois pas, car elles vont directement sur le PC, que faire dans ces cas est, quittez la session de votre ordinateur et continuez à naviguer depuis votre mobile.

Une autre façon d’obtenir des notifications consiste à désinstaller directement n’importe quel gestionnaire de tâches de votre téléphone portable.

En dernière option, il y a celle pour ouvrir l’application Hangouts et sélectionner l’option pour quitter tous vos comptes, plus tard vous devrez les saisir tous à nouveau, cela pour des raisons évidentes restaurera les notifications de vos applications.

J’espère que ces informations vous aideront à résoudre le problème et que vous pourrez facilement le résoudre.