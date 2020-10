Les écouteurs OnePlus coûtent généralement 79 $, mais ils ne coûtent que 59 $ aujourd’hui chez Amazon et B&H Photo. C’est un excellent prix pour un ensemble d’écouteurs sans fil qui ont une bonne autonomie avec IPX4 résistance à l’eau et à la transpiration. Consultez la critique de mon collègue Chris Welch (et la critique vidéo très amusante de Becca Farsace ci-dessus) pour découvrir tous les détails sur ces écouteurs.

À 59 $, ce prix les place à 10 $ au-dessus du dernier modèle de OnePlus, les Buds Z. La plus grande différence de forme et d’ajustement est que les Buds Z utilisent des embouts pour une meilleure isolation sonore que les Buds standard, qui sont rigides comme les AirPods et peuvent ne convient pas à tous les types d’oreille.

Actuellement, les Buds fonctionnent mieux lorsqu’ils sont associés à des téléphones OnePlus, mais apparemment, une mise à jour arrive sur l’application dans le Play Store de Google qui permettra à d’autres téléphones d’utiliser tous leurs paramètres et de mettre à jour leur micrologiciel à l’avenir.

Si vous attendiez une baisse de prix sur le téléphone pliable Microsoft Surface Duo, le Microsoft Store offre une réduction de 200 $ sur la version déverrouillée compatible avec AT&T, T-Mobile, Verizon et de nombreux opérateurs MVNO. Cela ramène le prix à 1200 $ et vous pouvez le baisser davantage si vous avez un téléphone à échanger lors de l’achat.

Dieter Bohn de The Verge a examiné ce téléphone, et il a pensé que si Microsoft a amélioré le matériel avec un design mince et beau, sa mauvaise qualité de caméra (en plus d’être un seul d’entre eux) et le logiciel de buggy gâchent l’expérience. L’autre inconvénient était le prix, qui est un peu moins un facteur avec la baisse des prix d’aujourd’hui.

L’une des meilleures offres d’hier se déroule jusqu’au 31/10, à moins qu’elle ne se vende avant. L’ordinateur portable de jeu 15 pouces G5 15 de Dell ne coûte que 1 200 $ chez Dell. Ce qui en fait une offre incroyable, c’est ce que vous obtenez pour le prix. Il est configuré avec le processeur Intel Core i7-10750H à six cœurs, la puce graphique RTX 2070 Max-Q de Nvidia, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To, surmonté d’un affichage de taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ces spécifications sont suffisamment bonnes pour jouer à la plupart des jeux avec leurs paramètres et fréquences d’images les plus élevés, y compris les prochaines versions anticipées comme Cyberpunk 2077.

Dell G5 15

Si vous recherchez des jeux auxquels vous pouvez jouer avec vos amis et votre famille, le nouveau Jackbox Party Pack 7 est de 20% pour les lecteurs Verge. Utilisez le code de l’offre VERGE20 à la caisse pour obtenir la version Steam du jeu pour 24 $. Cette offre se termine le 31/10.