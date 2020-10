Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Au cas où vous ne feriez pas du tout attention à ce qui s’est passé cette semaine dans le domaine de la technologie, vous avez manqué l’annonce de l’iPhone 12 avec Amazon Prime Day 2020. Vous pouvez précommander un iPhone 12 ici, mais en ce qui concerne Prime Day 2020, certains des ces accords sont toujours en cours. C’est loin de ce que nous avons couvert mardi et mercredi, avec 80 des meilleures offres technologiques que nous ayons vues récemment. Mais ce qui reste vaut toujours la peine d’être vérifié.

Tout d’abord, Daily Steals vend les AirPod de deuxième génération avec un boîtier de charge filaire qui correspond à l’offre Prime Day de 115 $. Pour obtenir ce prix, entrez le code VERGEPODS à la caisse. Ce sont des modèles neufs / boîte ouverte qui arrivent avec leur emballage de vente au détail et tous les accessoires d’origine, et ils sont livrés avec une garantie d’un an via Daily Steals.

Les AirPods d’Apple avec un boîtier de chargement sans fil coûtent 160 $ ​​chez Walmart et Target (généralement 200 $). Les écouteurs sans fil Elite 75t de Jabra coûtent 30 $ de réduction sur leur prix habituel chez Amazon et Best Buy. Normalement 180 $, ils coûtent 150 $ dans les coloris noir titane ou or / beige. La caméra ZV-1 de Sony coûte 700 $ chez Best Buy, ce qui est fortement réduit par rapport à son prix habituel de 800 $. Microsoft Surface Pro X en noir (processeur SQ1, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage) coûte 800 $ sur le Microsoft Store (généralement 1000 $). La Surface Pro 7 (Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage) coûte 800 $ sur le Microsoft Store (généralement 1000 $). Obtenez un écran intelligent Google Nest Hub Max et le nouveau Chromecast avec Google TV pour 245 $ chez Target (généralement 280 $ ensemble). L’ordinateur portable Yoga C940 de Lenovo (4K, i7, 16 Go de RAM, 512 Go) coûte 1200 $ chez Best Buy (généralement 1500 $), ce qui est 200 $ de moins que son meilleur prix précédent. La version remasterisée du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est à prix réduit sur PS4 et Xbox One chez Amazon, passant de 40 $ à 34 $.