Dolly Parton a présenté un certain nombre de collaborateurs sur son album de vacances tout juste sorti, A Holly Dolly Christmas, dont l’un est l’animateur de The Tonight Show Jimmy Fallon. Le duo en duo sur le classique des fêtes de Mariah Carey “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” et Fallon, comme nous le serions tous, est clairement ravi d’être là.

“Hey Jimmy,” lui dit Parton au début du morceau. “Je ne sais pas comment dire cela sans avoir l’air tout mou et romantique.” “J’aime un peu le moelleux et le romantique”, répond l’hôte. “Tu fais?” Demande Parton. “Ouais, surtout à cette période de l’année”, dit Fallon, auquel Parton laisse échapper un “Whoo-hoo!” «Je t’aime Dolly», dit Fallon. “Toujours avoir, toujours.” “Oh, c’est si gentil,” déclare Parton alors que Fallon ajoute, “Maintenant, qu’est-ce que tu allais dire qui était si ‘pâteux et romantique et tout’? Aussi, qu’est-ce que je vais t’offrir pour Noël?”

“Eh bien, tout ce que je veux pour Noël, c’est toi,” dit Parton avant que Fallon n’accepte. La star de la country a poursuivi: “J’ai toujours voulu chanter un duo avec toi! Alors tu peux passer en premier – euh, juste après moi.” Après que Fallon se soit exclamé: «Je ne peux pas croire que cela se passe en ce moment», Parton a commencé à chanter avec les commentaires de Fallon, qui la rejoignit plus tard pour s’harmoniser avant de prendre un couplet de son cru. La production de la version duo de la chanson reste proche de l’original de Carey, bien que l’ajout d’un banjo l’aide à se pencher plus sur la country.

“J’ai pensé,” Quelles autres chansons sont vraiment chaudes? “” Parton a dit à Billboard d’avoir sélectionné les chansons pour l’album. «Et j’ai pensé:« Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi ». Jimmy Fallon, il y a quelques années, j’étais dans son émission vers Noël et il m’a demandé de chanter ça et je ne le savais pas et je me sentais si mal. Alors je suis allé et je l’ai appris et j’allais juste le mettre sur mon album, puis j’ai dit: «Je vais demander à Jimmy Fallon de le chanter avec moi! Et il a dit, oui. Donc je suis vraiment excité à ce sujet. “

Parmi les autres collaborateurs de A Holly Dolly Christmas figurent Michael Bublé, Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Willie Nelson et le frère de Parton, Randy Parton.

Voir la liste complète des titres pour A Holly Dolly Christmas ci-dessous et diffuser l’album ici.

“Holly Jolly Christmas” – Dolly Parton “Christmas Is (feat. Miley Cyrus)” – Dolly Parton “Cuddle Up, Cozy Down Christmas” – Dolly Parton, Michael Bublé “Christmas On The Square” – Dolly Parton “Circle Of Love” – Dolly Parton “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” – Dolly Parton, Jimmy Fallon “Comin ‘Home For Christmas” – Dolly Parton “Noël où nous sommes (feat. Billy Ray Cyrus)” – Dolly Parton “Pretty Paper” – Dolly Parton , Willie Nelson “J’ai vu maman embrasser le Père Noël” – Dolly Parton “Tu es mon Noël (feat. Randy Parton)” – Dolly Parton “Mary, le saviez-vous?” – Dolly Parton