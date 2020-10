Kelly Clarkson et Brett Eldredge rendent déjà la saison plus brillante, sortant cette semaine leur duo de vacances “Under the Mistletoe”. Le duo optimiste et d’inspiration rétro s’accorde parfaitement avec le son de l’album de vacances précédemment sorti de Clarkson, Wrapped in Red, et les voix chantantes d’Eldredge sont un complément idéal à la gamme florissante de Clarkson, qui atteint de nouveaux sommets à la fin du morceau.

“Poussez ma fierté de côté / Quand je ferme les yeux / C’est juste toi et moi / La magie remplit l’air / Debout là-bas / Le Père Noël entend ma prière / Ici sous le gui”, les deux chantent ensemble dans le refrain. “Tout ce que je veux / est sous le gui.” “Sous le gui” a été écrit par Clarkson et Aben Eubanks.

«J’adore écrire de nouvelles chansons de Noël qui ont une ambiance classique et rétro», a déclaré Clarkson dans un communiqué, via ABC Radio. “Brett est un chanteur tellement incroyable et j’ai été tellement impressionné par son son classique sur son album de Noël, donc c’était un match parfait pour choisir un partenaire en duo pour ‘Under the Mistletoe.'”

Eldredge, qui a sorti son propre album de vacances, Glow, en 2016 a ajouté qu’il était “époustouflé par l’âme et la joie” de “Under the Mistletoe”. «J’avais hâte d’entrer et de le chanter, et une fois que j’ai entendu nos voix ensemble, j’ai su que nous avions décroché quelque chose de très spécial», a-t-il déclaré.

“Je sais que c’est un peu tôt, mais j’avais hâte de sortir celui-ci! J’espère que vous l’aimerez tous!”, A écrit Clarkson sur les réseaux sociaux lorsque la chanson est sortie. Eldredge a également partagé un extrait de la chanson sur son histoire Instagram et a écrit: “Merde, j’adore chanter avec toi [Kelly Clarkson]! Quelle voix! Avez-vous tous déjà entendu!? “

Clarkson a d’abord taquiné la collaboration du couple le dimanche Sitdown avec Willie Geist le mois dernier. “En fait, j’ai aussi quelques affaires de Noël qui tombent, qui étaient très aléatoires”, a-t-elle déclaré à Willie Geist. «Un duo avec Brett Eldredge que j’aime, que j’ai écrit, et une reprise», a-t-elle poursuivi. “Donc c’est comme un truc côté A / B qui sort pour Noël.”

La gagnante d’American Idol a expliqué qu’elle avait décidé de sortir les deux chansons comme cadeau pour que les fans les retiennent avant de sortir une nouvelle musique l’année prochaine. «Les fans demandent toujours: ‘Pouvez-vous simplement laisser tomber quelque chose?’ Tout le monde est triste. Tout le monde le ressent », a-t-elle dit, ajoutant que les fans lui disaient:« Le monde est allé à la merde, pouvez-vous juste sortir quelque chose? »