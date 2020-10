Jason Aldean a annoncé son dernier single, choisissant le “Blame It On You” rempli de regret, qui provient de son album de 2019 9. Écrit par Kurt Allison, John Edwards, Tully Kennedy, Michael Tyler et Brian Gene White, “Blame It On You “est l’histoire de quelqu’un dont le partenaire vient de les quitter, le narrateur reconnaissant tout au long de la chanson que leur comportement était la raison pour laquelle leur ex a dit au revoir.

«Je pourrais le blâmer sur le whisky / Je ne te blâmerais pas si tu ne m’avais même pas manqué / Je t’ai donné un million de raisons fille de ne pas être avec moi / Je n’aurais jamais dû te laisser partir / Je n’aurais jamais dû te regarder allez, “Aldean chante dans le refrain. “Je pourrais le blâmer sur un bon high / Laisse-le prendre le blâme pour pourquoi tu m’as dit au revoir / Au lieu de te manquer et de rater tous ces bons moments / Je n’aurais jamais dû te laisser partir / Je n’aurais jamais dû te regarder partir / Je pourrais dire que je n’ai jamais su / Je pourrais boire autour de la vérité / Mais je ne peux pas vous en vouloir. “

«Quand j’entends des chansons comme ‘Blame It On You’ qui ont plus un côté pop mais qui sont toujours tueuses… Je veux toujours voir ce que nous pouvons en faire», a-t-il déclaré dans un communiqué, via iHeartRadio. “La démo avait cet auto-réglage vraiment cool en arrière-plan que je savais immédiatement que nous devions laisser là-dedans. Nous avons fini par le lancer et maintenant il semble presque qu’il y avait un autre chanteur sur la chanson. C’est vraiment cool. Je ” J’ai toujours dit que ce n’est pas parce que c’est une chanson plus lente qu’elle ne peut pas être nerveuse. Vous pouvez toujours avoir une certaine attitude à son égard. “

Les précédents singles d’Aldean à partir de 9 incluent “We Back” et “Got What I Got”, qui sont récemment passés au n ° 1. “Nous sommes officiellement la chanson n ° 1 du pays aujourd’hui !!!” le natif de Géorgie a partagé sur Instagram lorsque la chanson a atteint la première place. “Un grand merci à mon équipe, aux scénaristes, à la radio country et en particulier aux FANS! Merci pour le soutien continu. Maintenant, dépêchons-nous et arrivons à 2021 afin que nous puissions revenir à jouer ces chansons EN DIRECT pour vous les gars.”

Plus tôt ce mois-ci, Aldean a révélé aux fans qu’il était officiellement en studio pour travailler sur son prochain album. “De retour en studio aujourd’hui pour travailler sur l’album 10!” il a légendé un selfie souriant.