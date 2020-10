Blake Shelton et Gwen Stefani ont commencé à sortir ensemble en 2015, et le couple nouvellement fiancé a collaboré sur plusieurs chansons au cours de leurs années ensemble. Des offres de vacances aux chansons country n ° 1, ces deux-là ont exploré plusieurs genres ensemble, filmant des clips vidéo, se produisant à la télévision et surprenant le public lors des émissions de chacun.

«Chaque fois que j’ai collaboré avec quelqu’un, c’est toujours mon préféré», a déclaré Stefani à Entertainment Tonight en 2016. «Mais faire quelque chose avec lui – parce qu’il est si talentueux et vient d’un monde si différent – de faire de la musique ensemble, c’était tellement choquant! ” Faites défiler pour écouter toutes les collaborations musicales de Shelton et Stefani.

“Allez de l’avant et brisez mon coeur”

Le premier duo du couple était “Go Ahead and Break My Heart” de l’album de Shelton en 2016, If I’m Honest. Shelton et Stefani étaient les deux seuls auteurs de la chanson, et Shelton a dit à PEOPLE qu’ils avaient écrit le morceau sur “certaines insécurités sérieuses que nous avions lorsque nous avons commencé cette route ensemble.” “Nous avions tous les deux des problèmes de confiance”, a-t-il déclaré. “Nous nous en remettions, mais nous avons écrit cette chanson à ce sujet, et c’est parfait.” Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

“Vous vous sentez comme Noël”

Shelton et Stefani sont entrés dans l’esprit de la saison avec leur prochaine équipe, la chanson titre de l’album de vacances 2017 de Stefani, You Make It Feel Like Christmas. Le couple a écrit le duo festif avec Justin Tranter et le regretté producteur Busbee, et le clip vidéo d’accompagnement a été le premier d’une longue série à venir du couple. Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

“Personne d’autre que toi”

“Nobody But You”, de l’album de Shelton Fully Loaded: God’s Country, est sorti en single en janvier et a passé deux semaines au sommet des charts, donnant à Stefani sa toute première musique country n ° 1. La chanson a également remporté le couple Collaborative Video of l’année aux CMT Awards ce mois-ci et est nominé pour la chanson préférée – Country aux prochains American Music Awards. Shelton et Stefani ont également interprété la chanson lors de nombreuses apparitions à la télévision. Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

“Heureux partout”

Leur entrée la plus récente est “Happy Anywhere”, une chanson d’amour optimiste qui parle d’être heureux où que vous soyez, tant que votre partenaire est avec vous. Shelton et Stefani ont filmé des parties du clip vidéo en quarantaine dans le ranch de Shelton dans l’Oklahoma, et le reste des images est composé de vidéos personnelles des cinq ans du couple. Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

“Fais moi comme toi”

En plus de chanter ensemble, les deux stars ont également servi d’inspiration pour les chansons des autres, et Stefani a précédemment dit à Jimmy Kimmel sur Jimmy Kimmel Live que son single de 2016 “Make Me Like You” de son album This Is What the Truth Feels Like concernait Shelton. “En fait. J’admets que cette chanson parle de ce type”, dit-elle. Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

“Turnin ‘Me On”

À son tour, Shelton a partagé que sa désormais fiancée était l’inspiration pour “Turnin ‘Me On”, un morceau à base acoustique torride de son album de 2017 Texoma Shore. «J’en suis très fier – et il n’est pas difficile de savoir de qui parle cette chanson», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse lors de la sortie de la chanson. Téléchargez la chanson sur Amazon ici.

prevnext

Bonus: “Hella Good”

Stefani s’est fait connaître pour la première fois en tant que membre du groupe ska No Doubt, qui a connu plusieurs succès au cours de leurs années ensemble. L’un de ceux-ci était “Hella Good”, et Shelton a rejoint Stefani sur la chanson en 2018 lorsque Stefani a surpris la foule lors de l’after-party “BS and Friends” ACM Awards de Shelton à la House of Blues de Las Vegas. Téléchargez la version originale de la chanson sur Amazon ici.

prev