La star de la musique country Ed Bruce, qui a co-écrit la chanson classique “Mammas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys”, est décédée à l’âge de 81 ans. Selon un communiqué de presse des représentants de Bruce, la légende de la musique country est mort de causes naturelles. Le communiqué de presse a également révélé que Bruce est décédé à Clarksville, Tennessee, juste au nord de Nashville.

Bruce est surtout connu pour avoir aidé à écrire “Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys”, en 1976. Cette chanson allait devenir un énorme succès pour les icônes country hors-la-loi Willie Nelson et Waylon Jennings. Cependant, la chanson était un des 20 meilleurs succès de Bruce avant que Nelson et Jennings n’enregistrent leur version. Parlant de la chanson dans une interview en 2012, Bruce a déclaré: “C’était un album du top 15 pour moi. Et en fait, quand j’ai fini de l’écrire, il y avait une question de savoir si j’allais l’enregistrer ou si je voulais le présenter. Waylon. “

Il a poursuivi: “Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que c’était une chanson n ° 1. Cela a fini par avoir le meilleur des deux mondes, vraiment. Parce que cela m’a établi en tant qu’artiste, et bien sûr plus tard Waylon l’a coupé et a drogué Willie dans la rue et l’a overdubbed, et ça va, c’était n ° 1 pendant deux ou trois semaines de plus. [The song remained on top for four weeks, actually.] C’était une bonne chanson. “D’autres chansons que Bruce a écrites ou co-écrites incluent” You’re the Best Break This Old Heart Ever Had “,” Rockin ‘Boppin’ Baby “et” The Man That Turned My Mama On “. “

Le chanteur / compositeur Ed Bruce est décédé aujourd’hui. Vous pensez peut-être ne pas le connaître, mais si vous avez chanté avec Mamma’s Don’t Let Your Baby’s Grow Up To Be Cowboys or This is the Last Cowboy Song …. #RIPEdBruce pic.twitter.com/mvdpuwI5en – Brad Wall (@ BradWall306) 8 janvier 2021

En apprenant la nouvelle du décès de Bruce, beaucoup de mes pairs et fans de musique country se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin. “Je viens d’apprendre qu’Ed Bruce est décédé”, a tweeté Blake Shelton. “Quelle voix autonome il avait. On se souviendra de lui pour ses nombreux talents, y compris le comédien et peut-être le plus important pour son écriture … Cowboy Rest In Peace.

“Nous avons perdu un autre ami et auteur-compositeur aujourd’hui”, ont ajouté les Oak Ridge Boys. “Reste tranquille Ed Bruce. Beaucoup se souviendront de lui pour des chansons comme ‘Mama Don’t Let Your Baby’s Grow Up To Be Cowboys’ mais nous nous souviendrons de lui pour une chanson intitulée” I Know “. Cherchez-la pour une bénédiction. Au revoir frère et merci.”