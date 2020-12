E

d Sheeran a sorti une nouvelle chanson intitulée Afterglow dans une tentative de dernière minute pour arracher la place convoitée de Noël numéro un.

Le joueur de 29 ans a étonnamment laissé tomber la ballade lundi, le jour après avoir taquiné un «cadeau de Noël» aux fans.

Écrivant sur Instagram, Sheeran a déclaré: “Hé les gars. Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais sortir pour vous. Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime, et j’espère que vous aimez aussi. Amusez-vous bien! Passez une bonne et heureuse pause festive et le Nouvel An. De retour chez papa pour moi maintenant, ciao x “.

La sortie d’Afterglow cette semaine en fait un prétendant au numéro 1 officiel de Noël de cette année, qui est annoncé ce vendredi (25 décembre).

La vidéo Youtube de la chanson a déjà amassé près d’un demi-million de vues en moins d’une heure.

Sheeran avait déjà taquiné le communiqué dimanche, en écrivant: «11h GMT demain. Un cadeau de Noël.

Il a annoncé qu’il prenait une pause en septembre pour passer du temps avec sa femme Cherry après la naissance de leur fille Lyra Antartica Seaborn Sheeran.

Il a écrit: «Ello! Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous… La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe de livraison, Cherry a donné naissance à notre belle et saine fille – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

«Nous sommes complètement amoureux d’elle. Maman et bébé vont tous les deux à merveille et nous sommes sur un nuage neuf ici.

«Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d’amour et je te verrai quand il sera temps de revenir, Ed x »

Sheeran doit faire face à une concurrence féroce s’il vise la première place de Noël.

LadBaby est actuellement annoncé pour le numéro un officiel de Noël au Royaume-Uni avec Don’t Stop Me Eatin ‘, selon The Official Charts Company.

L’occupant de la machine à sous numéro un sera révélé sur BBC Radio One le jour de Noël, mais les ventes préliminaires et les premiers rapports de streaming placent LadBaby en tête.

LadBaby – YouTuber Mark Hoyle, et sa femme Roxanne Hoyle – ont dominé les charts ces deux dernières années à Noël, avec We Built This City… On Sausage Rolls et l’année dernière, I Love Sausage Rolls.

Le produit de cette année profitera à nouveau à l’organisme de bienfaisance de la banque alimentaire Trussell Trust.

La course officielle de Noël numéro un a débuté le 18 décembre, avec des ventes et des flux comptant jusqu’à minuit le 24 décembre.

Un autre candidat possible pour la première place festive est Ce Noël de Jess Glynne.

Le top cinq présente actuellement le classique de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, Wham! Et le morceau All You’re Dreaming Of de Liam Gallagher.