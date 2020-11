Eddie Hassell, qui a joué dans le film nominé aux Oscars The Kids Are All Right et NBC’s Surface, a été tué par balle au Texas dimanche matin. L’acteur avait 30 ans. Ses représentants ont déclaré que Variety Hassell avait été abattu pendant ce qui semble être un détournement de voiture. L’incident est toujours sous enquête. On ne sait pas où au Texas la fusillade présumée a eu lieu.

Hassell est né à Corsicana, Texas le 16 juillet 1990. Il a fait ses débuts d’acteur en 2004, apparaissant dans des épisodes de Joan of Arcadia et Oliver Beene, ainsi que dans un court-métrage intitulé Birth of Industry. En 2005, il a joué un rôle principal dans Surface, une série NBC de courte durée mettant en vedette Lake Bell et l’acteur des Conners Jay R. Ferguson. La série de science-fiction mettait en vedette Bell dans le rôle d’un océanographe dont le submersible est attaqué par une forme de vie mystérieuse. Hassell est apparu dans 10 des 15 épisodes de l’émission, jouant Phil Nance.

Après l’annulation du spectacle, Hassell a repris les rôles d’invités dans les spectacles, apparaissant dans ‘Til Death, Studio 60 sur Sunset Strip, Southland et Bones. En 2010, il a joué dans The Kids Are All Right, qui mettait en vedette Annette Bening, Julianne Moore et Mark Ruffalo. Le film acclamé par la critique a été nominé pour le meilleur film, la meilleure actrice pour Bening, le meilleur acteur dans un second rôle pour Ruffalo et le meilleur scénario original. Les autres films de Hassell incluent 2012, The Family Tree, Jobs, Warrior Road et Bomb City. Son dernier rôle est venu dans Oh Lucy! En 2017. En 2013, Hassell a eu un rôle récurrent dans la première saison de Devious Maids de Lifetime.

En plus de sa vie d’acteur, Hassell était un surfeur passionné, bien qu’il soit né au Texas. “Le skateboard a été une grande partie de ma vie, il m’a aussi permis de faire des publicités. J’étais dans l’équitation et les rodéos au Texas et quand je suis arrivé à Los Angeles, je me suis mis au patinage”, a déclaré Hassell à Elle en 2013. “J’ai tout fait. mes propres cascades. Je suis dans n’importe quoi avec une planche: surf, wakeboard. “

Dans cette même interview, Hassell a réfléchi à son travail avec Ashton Kutcher, qui a joué dans Jobs en tant que Steve Jobs. “Quand j’étais enfant, je l’ai regardé dans That ’70s Show et Dude, Where’s My Car?” Hassell a expliqué. «De nombreux enfants de ma génération le voient comme une icône, alors j’étais ravi d’y entrer. Je m’attendais à un gars super joyeux et maladroit, mais il est très professionnel et axé sur les affaires. Il reste dans le personnage tout entier mais il ferait aussi des choses pour garder tout le monde libre, comme faire des blagues ou brancher son iPod à des haut-parleurs et faire exploser Fun .. J’ai définitivement appris des choses de lui. “