Ddie Jones estime que le retrait de trois joueurs seniors de son équipe des Six Nations cette semaine est une opportunité excitante «d’évoluer et d’adapter» son équipe d’Angleterre.

Joe Launchbury, Sam Underhill (tous deux blessés) et Joe Marler (raisons familiales) se sont retirés de l’équipe anglaise de 28 joueurs, Jones se tournant vers le couple de Wasps Tom West et Jack Willis, ainsi que Charlie Ewels de Bath, pour les remplacer.

Jones est déjà sans accessoires Mako Vunipola et Kyle Sinckler pour l’ouverture du tournoi contre l’Écosse à Twickenham le week-end prochain, le laissant sans expérience dans ce département. Beno Obano semble prêt à faire ses débuts sur le banc, avec Ellis Genge au départ.

«C’est une excellente occasion pour nous», a déclaré Jones. «Aussi étrange que cela puisse paraître pour un entraîneur-chef, cela m’excite.

«Nous allons devoir travailler un peu plus dur, nous allons devoir trouver des solutions avec les nouveaux venus, nous devrons travailler plus dur pour établir ces connexions.

«Nous avons quelqu’un comme Ellis Genge maintenant et ce n’est pas les hommes d’État les plus âgés de l’équipe en termes de rameurs de tête. Il y a quatre ans, il était un jeune enfant du quartier, cela montre donc comment l’équipe a évolué. C’est une grande chance pour nous d’évoluer et de nous adapter, donc nous sommes enthousiastes.

Jones a déclaré que Marler – qui a pris sa retraite du rugby international en 2018 pour des raisons personnelles avant de revenir en 2019 – sera de nouveau accueilli lorsqu’il sera prêt.

«Joe a été un formidable contributeur à l’équipe au cours des quatre dernières années. C’est un homme formidable sur le terrain », a-t-il déclaré. «C’est un joueur dur et sans compromis. En dehors du terrain, c’est un personnage et nous soutenons pleinement sa décision. Il y aura un certain temps dans le futur où il sera prêt à revenir et sera sélectionné. Nous prendrons cela quand cela arrivera.

Jones est actuellement à son avant-dernier jour de quarantaine après avoir été identifié comme un contact étroit de l’entraîneur des attaquants Matt Proudfoot, qui a été testé positif pour Covid-19.

L’Angleterre se rassemble aujourd’hui à St George’s Park, la base nationale de football, avant de déménager à Lensbury à Teddington ce week-end pour préparer le tournoi.

Les joueurs ont une «journée d’orientation» avec des contrôles médicaux aujourd’hui avant que Jones ne les rejoigne demain après-midi.