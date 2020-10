E

Ddie Jones dit que la violation du protocole Covid qui a conduit à l’annulation du match de l’Angleterre contre les Barbares dimanche a fait du rugby «une risée» – mais espère que son équipe pourra améliorer l’image du sport à Rome samedi.

Plus d’une douzaine de joueurs barbares, dont l’ancien capitaine anglais Chris Robshaw, ont quitté leur hôtel du centre de Londres pour prendre un verre et un dîner non autorisés à deux reprises, compromettant la biosécurité du match, qui a été annulé 48 heures avant le coup d’envoi.

Treize joueurs barbares ont été accusés par le panel disciplinaire de la RFU d’avoir discrédité le jeu pour un incident qui a coûté au sport une somme à sept chiffres, ainsi que de refuser des fonds caritatifs collectés le jour du match et de payer pour ceux qui travaillaient au match.

Jones espère que son équipe pourra aider à mettre un sourire sur les visages des fans de rugby qui ont souffert pendant la pandémie de Covid-19 et aider à restaurer la réputation du jeu lorsqu’ils chassent le titre des Six Nations à Rome ce week-end.

«Ce fut une période difficile pour la société», a déclaré Jones. «Les gens ont perdu leur emploi, les gens ont perdu des membres de leur famille, donc nous nous sentons absolument privilégiés d’avoir l’opportunité de jouer au rugby de haut niveau et notre responsabilité est de mettre un sourire sur les visages des gens et nous aimerions rendre les gens heureux pour une période de temps qui enlève peut-être une partie de la douleur de la société en ce moment.

«Les joueurs ont abordé ce camp avec une enthousiasme pour le jeu que je n’avais jamais vu auparavant, il y a une réelle envie de faire ça. Nous comprenons également que le rugby en ce moment est un peu la risée et nous aimons tous le jeu.

«Nous avons la chance de jouer le jeu au plus haut niveau et nous voulons nous assurer de remettre le jeu là où il doit être.

«Nous avons un excellent match de rugby et nous n’aimons pas le voir dépeint comme quelque chose qui n’est pas un sport sérieux, comme cela a été le cas. Nous comprenons donc ces deux responsabilités et c’est un poids que nous portons et c’est un poids que nous aimons porter.

Les Barbares en formation avant l’annulation de leur match

Même sans la farce des barbares, le rugby professionnel a connu une période de 12 mois difficiles, avec des Sarrasins relégués pour avoir brisé le plafond salarial, d’énormes pertes dues à la pandémie et un manque sérieux de leadership au niveau exécutif dans le sport.

Interrogé sur ses commentaires, Jones a déclaré qu’il ne parlait que de l’incident des Barbares.

«La seule partie qui nous a touchés est récente», a-t-il déclaré. «Personne n’aime voir un jeu annulé en raison d’une rupture des protocoles dans la société en ce moment. Cest ce qui est arrivé. Ce n’est pas bon pour le rugby, mais nous avons l’occasion de renverser la vapeur.

Jones est convaincu qu’un tel changement ne tardera pas à se produire.

«L’histoire montre que le sport change rapidement», dit-il. «Si vous regardez la situation avec l’équipe australienne de cricket et le papier de verre, ce n’était pas le moment idéal pour le cricket et ce n’était pas le moment idéal pour le cricket australien. Maintenant, les gens ont oublié cela et il est de notre responsabilité de faire un spectacle afin que les gens ne se souviennent pas de ce qui s’est passé il y a quelques semaines.

