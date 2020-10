Le légendaire guitariste Eddie Van Halen est décédé à l’âge de 65 ans après une bataille de plusieurs décennies contre le cancer. Selon TMZ, Van Halen a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer de la gorge il y a plus de 20 ans. Quant à ce qu’il croyait avoir causé la maladie, la théorie du musicien était qu’il avait développé un cancer de la gorge parce qu’il avait l’habitude de placer ses pics métalliques dans sa bouche pendant les performances.

En juin 2015, Van Halen a expliqué à Billboard sa théorie sur les raisons pour lesquelles il a développé un cancer de la gorge il y a plus de deux décennies. «J’ai utilisé des pics en métal – ils sont en laiton et en cuivre – que je tenais toujours dans ma bouche, à l’endroit exact où j’ai eu le cancer de la langue», a-t-il déclaré à la sortie. «De plus, je vis essentiellement dans un studio d’enregistrement rempli d’énergie électromagnétique. Voilà donc une théorie. Je veux dire, je fumais et je prenais beaucoup de drogues et beaucoup de tout. Mais en même temps, mes poumons sont totalement clairs. C’est juste ma propre théorie, mais les médecins disent que c’est possible. Comme l’a noté SurvivorNet.com, il est peu probable que le guitariste ait développé un cancer de la gorge en plaçant des médiators métalliques dans sa bouche. Ils ont noté que les Centers for Disease Control and Prevention et l’Environmental Protection Agency ne classent pas le cuivre ou les métaux du laiton comme cancérogènes pour l’homme.

En octobre 2019, TMZ a rapporté que Van Halen avait reçu un diagnostic de cancer de la gorge environ 20 ans auparavant. Au cours de sa bataille contre la maladie, il y a eu des moments où des cellules cancéreuses ont migré dans sa gorge, que les médecins auraient à gratter. En 2000, peu de temps après avoir reçu son diagnostic, Van Halen s’est fait retirer 1/3 de sa langue. Le guitariste aurait volé entre les États-Unis et l’Allemagne pour recevoir une radiothérapie au cours des dernières années, qui aurait travaillé pour garder son état sous contrôle.

Mardi, Van Halen est décédé après avoir lutté contre le cancer pendant plus de deux décennies. Au cours des 72 dernières heures, son combat contre la maladie s’est considérablement dégradé. Les médecins ont découvert que son cancer s’était propagé à son cerveau et à d’autres organes. Il est décédé mardi matin à l’hôpital St. John’s de Santa Monica avec sa femme Janie, son frère Alex et son fils Wolfgang à ses côtés. Suite à la nouvelle de son décès, Wolfgang s’est tourné vers les réseaux sociaux afin de partager un hommage émouvant à son défunt père. Il a écrit, en partie: «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je m’en remettrai jamais complètement. de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “