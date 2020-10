Eddie Van Halen – le légendaire guitariste et co-fondateur de Van Halen – est décédé après une longue bataille contre le cancer de la gorge … TMZ a appris.

Des sources directement liées à la rock star nous disent … qu’il est décédé mardi à l’hôpital St. John’s de Santa Monica. Sa femme, Janie, était à ses côtés, avec son fils, Wolfgang, et Alex, Le frère et batteur d’Eddie.

On nous dit qu’au cours des 72 dernières heures, la bataille sanitaire d’Eddie s’est considérablement dégradée – les médecins ont découvert que son cancer de la gorge s’était déplacé vers son cerveau ainsi que vers d’autres organes.

Comme vous le savez, Eddie lutte contre le cancer depuis plus d’une décennie. Nos sources disent qu’il est entré et sorti de l’hôpital au cours de l’année écoulée – y compris en novembre dernier pour problèmes intestinaux – et a récemment subi une série de chimio.

L’année dernière, nous avons signalé … Eddie volait entre les États-Unis et l’Allemagne pendant 5 ans pour obtenir une radiothérapie. Bien qu’il fût un gros fumeur pendant des années, il pense avoir développé un cancer de la gorge à cause d’un médiator en métal qu’il tenait fréquemment dans sa bouche il y a plus de 20 ans.

Néanmoins, il a continué à assister à des concerts et répéter la musique avec son fils, Wolfgang, qui – si vous ne savez pas – est devenu le bassiste de Van Halen en 2006.

Wolfgang a pleuré son père en ligne, écrivant … “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je ” Je me remettrai jamais complètement de cette perte. ” Il a ajouté: “Je t’aime tellement, Pop.”

Bien sûr, Eddie lui-même était considéré comme l’un des guitaristes les meilleurs et les plus influents de tous les temps … qui s’est d’abord fait un nom avec son solo sur “Eruption” de Van Halen.

Eddie a formé le groupe de rock classique à Pasadena en 1972 avec son frère, Alex, à la batterie, Michael Anthony à la basse et David Lee Roth en chantant. Eddie a été le principal auteur-compositeur de leur premier album éponyme en 1978 … qui a lancé le groupe dans la superstar du rock dans les années 80.

Ils ont continué à pomper coup après coup, y compris «Runnin ‘with the Devil», «Unchained», «Hot for Teacher», «Panama» et «Jump» … et ont continué leur succès avec Sammy Hagar au chant principal après le départ de Roth en 1985.

Bien que certains membres aient changé, les frères Van Halen ont été des constantes … avec le travail de guitare acclamé d’Eddie étant le point central de leur héritage.

Van Halen a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2007, et Eddie est largement considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps.

Il laisse dans le deuil sa femme Janie et son fils.

Eddie avait 65 ans.

DÉCHIRURE