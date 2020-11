Eddie Van Halen a été honoré au Rock and Roll Hall of Fame samedi soir … comme l’un des plus grands guitaristes de l’histoire de la musique.

L’hommage est incroyable et montre le talent miraculeux d’Eddie.

Certains des plus grands guitaristes vivants, y compris Sabrer et Tom Morello, a rendu hommage à l’homme qui était l’un des 2 guitaristes en compétition pour le GOAT. titre – l’autre, bien sûr, étant Jimi Hendrix.

Tom Morello, de Rage Against the Machine et Audioslave, a appelé Eddie, “Le Mozart de notre génération. Il avait le genre de talent qui revient peut-être une fois par siècle.”

Slash a déclaré: “Son style et son son lui étaient totalement uniques. Il a eu un impact énorme sur le jeu de la guitare.”

Les sons émanant de la guitare d’Eddie étaient comme aucun autre entendu auparavant. Les sons féroces ont frappé comme une bombe nucléaire et ont ensuite été imités par beaucoup – mais personne n’avait le contact d’Eddie.

Vous devez regarder la vidéo pour vous rappeler à quel point Eddie était inspirant à la guitare.

Comme tu le sais maintenant, Eddie décédé le mois dernier après une longue bataille contre le cancer à 65 ans.

Les intronisés samedi soir étaient Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious BIG et T-Rex.

Supermanager Irving Azoff et producteur Jon Landau a reçu le prix Ertegun Award.

BTW … Van Halen a été intronisé au Temple de la renommée en 2007.