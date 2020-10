1/5

Aujourd’hui, le monde du rock est en deuil, car il est devenu connu que le musicien américano-néerlandais Eddie Van Halen a perdu la vie à cause de Cancer à seulement 65 ans.

Eddie Van Halen le virtuose de la guitare et fondateur du mythique groupe de hard rock américain Van Halen a perdu la vie après une longue bataille contre le cancer.

Son groupe Van Halen a réussi à devenir l’un des plus grands groupes de Hard Rock et a conduit le solo fougueux incomparable sur le hit de Michael Jackson “Beat it” et est passé au statut de dieu du rock.

La nouvelle a été publiée par une personne proche de la famille du musicien qui a confirmé que le rockeur avait perdu la vie aujourd’hui, mardi 6 octobre, des suites d’un cancer.

Cependant, la personne n’était pas autorisée à révéler publiquement des détails avant une annonce officielle.

C’était le meilleur père que je puisse demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau », a écrit Wolf, le fils de Van Halen, dans un article sur les réseaux sociaux.

Eddie Van Halen a renforcé le meilleur groupe de fête de Californie et a contribué à faire sortir la musique disco des charts à partir de la fin des années 1970 avec le premier album éponyme de son groupe et plus tard avec le succès au box-office “1984. “, qui présente les classiques” Jump, “Panama” et “Hot for Teacher”.

Il est à noter que Van Halen fait partie des 20 artistes les plus vendus de tous les temps, et le groupe a été inclus dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2007, et le magazine Rolling Stone a placé Eddie en huitième. place sur sa liste des 100 meilleurs guitaristes.

Eddie Van Halen était une sorte de contradiction musicale, c’était un autodidacte qui savait jouer presque n’importe quel instrument, mais il ne savait pas lire la musique.

Il était un pianiste de formation classique qui a également créé certains des riffs de guitare les plus distinctifs de l’histoire du rock et était un immigrant néerlandais considéré comme l’un des plus grands guitaristes américains de sa génération.

Vous avez changé notre monde. Tu étais le Mozart de la guitare rock. Voyagez en toute sécurité, une rock star », a déclaré Nikki Sixx de Motley Crue dans un message que j’ai publié sur Twitter.

Les membres de Van Halen étaient les deux frères Van Halen, Eddie et Alex; le chanteur David Lee Roth; et le bassiste Michael Anthony, formé en 1974 à Pasadena, en Californie.

Ils étaient membres de groupes rivaux du lycée et ont ensuite fréquenté le Pasadena City College ensemble et ont fusionné pour former le groupe Mammoth, mais sont ensuite passés à Van Halen après avoir découvert qu’il y avait un autre groupe appelé Mammoth.

Sa sortie de 1978 “Van Halen” a débuté avec un “Runnin ‘With the Devil”, puis Eddie Van Halen a montré ses incroyables talents sur la chanson “Eruption”, un solo de guitare furieux de 1:42 minute qui se divise de haut en bas. planer comme un oiseau dérangé.

Mike McCready de Pearl Jam a déclaré au magazine Rolling Stone qu’entendre la chanson de Van Halen “Eruption” était comme entendre Mozart pour la première fois.

“Vous obtenez des sons qui ne sont pas nécessairement des sons de guitare, beaucoup d’harmoniques, des textures qui se produisent juste à cause de la façon dont vous choisissez.”

Eddie sourit en retour à la guitare rock, à un moment où tout devenait un peu troublant. Cela a aussi beaucoup effrayé un million de guitaristes à travers le monde, car c’était tellement bon. Et original », a déclaré Joe Satriani, un collègue virtuose, à Billboard en 2015.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Van Halen a également joué de la guitare sur l’un des plus grands singles des années 1980: “Beat It” de Jackson et son solo durait 20 secondes et ne prenait qu’une demi-heure à enregistrer, ce qu’il a fait en faveur du producteur. Quincy Jones, tandis que le reste de ses camarades de groupe de Van Halen étaient hors de la ville.

Van Halen n’a reçu aucune compensation ou crédit pour le travail, malgré la réorganisation de la section dans laquelle il a joué.

C’était 20 minutes de ma vie. Je ne voulais rien faire ça. J’ai littéralement pensé: «Qui saura si je joue sur l’album de cet enfant? », A-t-il souligné dans une interview.

La musique de Van Halen est apparue dans des films aussi variés que «Superbad», «Minions» et «Sing», ainsi que dans des émissions de télévision telles que «Glee» et «It’s Always Sunny in Philadelphia». Des jeux vidéo comme “Gran Turismo 4” et “Guitar Hero” ont utilisé ses riffs. Sa chanson “Jamie’s Cryin” a été échantillonnée par le rappeur Tone Loc sur son tube “Wild Thing”.

Pendant une grande partie de sa carrière, Halen a écrit et expérimenté avec des sons en état d’ébriété ou haut ou les deux et a regardé rester dans sa chambre d’hôtel à boire de la vodka et renifler de la cocaïne en écoutant sur un magnétophone.

