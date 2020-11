Le rockeur légendaire Eddie Van Halen a été honoré par certains des plus grands noms de la musique lors de la cérémonie d’intronisation du Rock and Roll Hall of Fame 2020 de samedi. L’hommage, qui a fait ressortir le guitariste de Metallica Kirk Hammett, Tom Morello de Rage Against the Machine et Guns N ‘Roses’ Slash, est survenu presque un mois jour pour jour après la mort de Van Halen à l’âge de 65 ans après une année lutte contre le cancer de la gorge.

Diffusé pendant le segment In Memoriam de la cérémonie, l’hommage à Van Halen Slash se souvenant du guitariste comme “un musicien extrêmement doué” dont “le style et son son lui étaient totalement uniques”. Selon Entertainment Tonight, Slash a déclaré que Van Halen “avait eu un impact énorme sur le jeu de la guitare”, notant qu’il ne croyait pas “qu’il y ait quelqu’un qui a pris la guitare depuis 1978 qui n’a pas été touché d’une manière ou d’une autre par l’influence d’Eddie Van Halen. . ” Slash a conclu son salut en déclarant qu’il “allait manquer son jeu, et il va me manquer en tant qu’ami.”

“Eddie Van Halen était incroyable. Pas depuis Jimi Hendrix il n’y avait eu un guitariste qui avait eu autant d’impact et était si inspirant pour moi”, a déclaré Hammett à propos du musicien. “Il a juste exploré la chose la plus simple, une harmonique sur une corde, et l’a amené dans un domaine de technique que personne ne pensait même possible. Il était juste comme d’une autre planète.”

Dans ses propres remarques, Morello a qualifié le guitariste de «Mozart de notre génération». Il a ajouté que Van Halen “avait le genre de talent qui se présente peut-être une fois par siècle” et a rappelé comment le musicien “m’a inspiré à pratiquer 20 000 heures pour essayer de me rapprocher de cent miles de sa maîtrise inspirée de la guitare électrique”.

L’hommage à Van Halen s’est terminé par ses propres mots, avec une interview rétrospective dans laquelle il a déclaré: «Si j’atteins 80 ans, si j’arrive aussi loin, je continuerai de faire la même chose. Je ne sauterai peut-être pas, je peut-être assis sur un tabouret, mais je continuerai de faire de la musique! ” Avec Van Halen, le segment In Memoriam a également honoré Little Richard, Bill Withers, Neil Peart, John Prine, Ginger Baker, Ric Ocasek, Dr John, Kenny Rogers, Charlie Daniels et plusieurs autres. La cérémonie est disponible en streaming sur HBO Max.

Van Halen est décédé le 6 octobre des suites d’une bataille contre le cancer, a confirmé son fils, Wolfgang Van Halen, à l’époque. Lui et son frère Alex avaient formé le groupe Van Halen en 1972. Le groupe s’est séparé et s’est réuni plusieurs fois, avec le groupe actuel compromis de lui, Alex, Wolfgang et le chanteur David Lee Roth. Van Halen a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007.