Après avoir joué un rôle de vainqueur dans une victoire de retour 3-2 contre Southampton le 29 novembre, Cavani a posté sur Instagram peu de temps après le match, répondant à un message de félicitations d’un ami proche utilisant le terme espagnol “ negrito ”, qui se traduit par ‘noir’.

Le joueur de 33 ans s’est excusé et a retiré le poste après avoir été mis au courant des connotations, mais a ensuite été accusé par la FA de “faute pour infraction à la règle E3 de la FA”.

Jeudi, Cavani – qui n’a pas contesté l’accusation – a été suspendu pour trois matchs, condamné à une amende de 100000 £ et condamné à suivre une formation en face à face.

“Un commentaire publié sur la page Instagram de l’attaquant du Manchester United FC était insultant, abusif, inapproprié et a jeté le discrédit sur le jeu contrairement à la règle E3.1 de la FA. La publication constitue également une« infraction aggravée », qui est définie dans la règle E3 de la FA. 2, car il incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et / ou à la race et / ou à l’origine ethnique », a expliqué la FA.

“Une Commission de réglementation indépendante a été nommée pour décider de la sanction et ses motifs écrits seront publiés en temps voulu.”

United a répondu à cette décision par une déclaration qui disait: “Comme il l’a déclaré, Edinson Cavani ne savait pas que ses propos auraient pu être mal interprétés et il s’est sincèrement excusé pour le message et auprès de quiconque a été offensé.

“Malgré sa conviction sincère qu’il envoyait simplement un merci affectueux en réponse à un message de félicitations d’un ami proche, il a choisi de ne pas contester l’accusation, par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football.

«S’il est clair que le contexte et l’intention sont des facteurs clés, nous notons que la Commission de réglementation indépendante était tenue d’imposer une suspension minimale de trois matchs. Le club espère que la Commission de régulation indépendante indiquera clairement dans ses motifs écrits qu’Edinson Cavani n’est pas raciste et qu’il n’y avait aucune intention raciste par rapport à son poste.

Cavani lui-même a maintenant publié une réponse à la suspension et à l’amende dans un article publié sur les réseaux sociaux en espagnol et en anglais, ce dernier sous la rubrique “ Inconvenient ”.

“Bonjour à tous. Je ne veux pas trop m’étendre dans ce moment inconfortable pour moi », a écrit Cavani. «Je veux partager avec vous que j’accepte la sanction disciplinaire sachant que je suis étranger aux coutumes de la langue anglaise, mais je ne partage pas le point de vue.

«Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un avec une expression d’affection envers un ami, rien de plus dans mon intention.

«Ceux qui me connaissent savent que mon effort recherche toujours la joie et l’amitié les plus simples! J’apprécie les innombrables expressions de soutien et d’affection.

«Mon cœur est en paix, car je sais que je me suis toujours exprimé avec affection selon ma culture et mon mode de vie. Je vous envoie un câlin sincère.