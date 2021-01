Après que la nouvelle ait fait écho, Verástegui s’est rendu sur son compte Twitter pour envoyer une série de messages dans lesquels il a qualifié le président argentin de génocidaire et lui a rappelé qu’il n’est jamais trop tard pour se repentir.

Dans un premier message, l’acteur a accusé Alberto Fernández de promouvoir ce qu’il considère comme un «génocide».

Le président de #Argentina @alferdez a proposé un génocide et a fait pression pour qu’il soit approuvé! Et quiconque dirige un génocide est un génocide. Je demande à Dieu pour vous, Alberto; Il n’est jamais trop tard pour se repentir et rectifier. Dieu est miséricordieux mais Il est également juste. (J’ouvre le fil) – Eduardo Verástegui (@EVerastegui) 3 janvier 2021

«Alberto Fernández, président de l’Argentine, a proposé un génocide et a fait pression pour qu’il soit approuvé! Et quiconque dirige un génocide est un génocide. Je demande à Dieu pour vous, Alberto; Il n’est jamais trop tard pour se repentir et rectifier. Dieu est miséricordieux mais il est aussi juste », a-t-il écrit.

Immédiatement, Eduardo a assuré que personne n’échappe à la justice divine et a comparé le président au roi Hérode. «Et personne n’échappe à sa justice. Je le répète, si vous voulez vous battre avec quelqu’un, prenez-en un de votre taille, ne soyez pas comme le lâche d’Hérode qui a ordonné de tuer des enfants innocents.

Enfin, l’acteur a écrit sur son profil de réseau social qu’Alberto Fernández avait les mains tachées de sang: «Vos mains, comme les siennes, seront baignées de sang innocent. À quoi sert l’homme de conquérir le monde entier s’il se perd? », A-t-il souligné.