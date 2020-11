Eduardo Verástegui a réitéré son soutien à Donald Trump pour être un président pro-vie et contre l’avortement, en outre, il a assuré que la grande majorité des Mexicains étaient avec lui.

À travers une vidéo, l’acteur a énuméré les raisons pour lesquelles il soutient Trump, qui participe à l’élection présidentielle avec Joe Biden.

Premièrement, il a souligné la défense de Trump du droit de vivre des bébés à naître.

“Je soutiens le président Trump pour sa défense du droit de vivre des bébés à naître, aux États-Unis, plus d’un million de bébés sont avortés par an, 22% d’entre eux sont des garçons et des filles latinos, chaque année, la vie de plus sur 220 000 bébés latinos sont rejetés ».

Verástegui a considéré que l’avortement est le grand séparateur des familles, car il aliène pour toujours les enfants de leurs parents, et a applaudi que Trump soit le président le plus pro-vie que les États-Unis aient jamais eu et qu’en conséquence il a pris des mesures pour empêcher l’argent de des contribuables s’adressent à des organisations qui pratiquent ou promeuvent l’avortement à l’étranger.

«Le grand séparateur familial est l’avortement, qui sépare à jamais les enfants de leurs parents. Donald Trump a été le président le plus pro-vie des États-Unis, il a réussi à empêcher l’organisation pro-avortement du pays de recevoir des fonds du gouvernement fédéral. Il est le premier président à déclarer aux Nations Unies qu’il n’y a pas de droit mondial à l’avortement. Il a pris des mesures pour empêcher l’argent des contribuables d’aller à des organisations qui pratiquent ou promeuvent l’avortement à l’étranger, y compris dans nos pays d’Amérique latine.

Enfin, l’acteur, qui n’est pas la première fois qu’il exprime son soutien à Donald Trump, a reconnu que la vision économique de l’actuel président américain est la bonne, puisqu’il est le président qui a porté le taux de chômage hispanique au plus haut. bas niveau historique, en plus d’augmenter le taux d’accession à la propriété hispanique et de s’engager à résoudre le problème des rêveurs.

«Je soutiens le président Trump pour sa vision de la direction économique que ce pays devrait prendre parce qu’il est le président qui a ramené le taux de chômage hispanique à son plus bas niveau historique, parce que Trump a créé plus de trois millions d’emplois hispaniques et augmenté le taux de propriété. Foyers hispaniques, les Hispaniques ont pu réaliser le rêve de leur propre maison ».

«Je soutiens Trump car il s’est engagé à fournir une solution permanente aux Dreamers, il a signé un décret pour la prospérité hispanique qui cherche à faire avancer les intérêts de notre communauté. Je soutiens Trump parce que ce sont tous des faits, pas des mots. Votez pour Donald Trump ».