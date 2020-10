Eduardo Videgaray est infidèle! révèle son ex et prévient sa petite amie | Instagram

L’ancien partenaire de l’acteur et chauffeur Eduardo Videgaray affirme qu’il l’a mal traitée quand ils étaient ensemble et ont eu une liaison, il a également prévenu son partenaire actuel Sofia Rivera être prudent avec lui.

C’est précisément son ex-femme Rachel Warrington Blair, qui a avoué que tout au long des sept années où ils se sont réellement mariés, loin d’être un mariage heureux, c’était un véritable martyre d’être avec le chauffeur.

Probablement cette réaction de la part de l’ex-partenaire de Eduardo VidegarayCela est dû au fait qu’il s’est récemment fiancé à Sofía Rivera, également animatrice de télévision, animatrice de radio, mondaine et influenceuse d’origine américaine.

C’est à travers une interview avec le magazine TV Notes où elle a exprimé que le chauffeur l’avait maltraité physiquement à plusieurs reprises, en plus du fait qu’elle n’avait été infidèle qu’à une seule occasion, c’est pourquoi elle a décidé d’envoyer un message à Sofía Rivera.

C’est peut-être l’engagement des chauffeurs qui a retenu l’attention de Rachel Warrington Blair, elle a également admis que le conducteur consommait des substances en continu et qu’il consommait constamment de nombreuses boissons enivrantes, a également affirmé selon le portail qu’à certaines occasions elle consommait ensemble avec lui.

Tout au long de sa carrière Eduardo Videgaray Il s’est révélé être une personne assez positive, parfois gaie, spirituelle et très sociale, ce qui ne correspond pas du tout à la description de son ex-femme.

Rachel et Eduardo Videgaray se sont rencontrés en 1992 lors d’un concert du chanteur britannique Elton John, ils ont eu deux ans de relation et se sont mariés en 1994 le 15 avril, bien qu’il semble que leur mariage ait été quelque chose de fantastique car ils ont duré sept ans, la réalité exprimée par l’ex-femme du conducteur qui était le contraire.

Dans l’interview avec le portail, Rachel a affirmé qu’Eduardo Videgaray ne dormait constamment pas chez lui car il passait la fête accompagné d’autres amis, peut-être reconnaissez-vous les noms de Jorge el Burro Van Ranking et Esteban Arce en plus d’autres personnalités.

Son ex-femme a affirmé qu’il avait décidé de quitter la relation parce qu’il ne pouvait pas supporter la situation et le fait que son mari consommait beaucoup de substances à ce moment-là, bien qu’il admette que c’était sa faute, ce n’était pas vraiment comme ça, ça a atteint un point où celui qui ne supportait pas de vivre comme ça.

En plus de cela, il a également admis que le conducteur Eduardo Videgaray Elle lui a été infidèle, elle l’a même vu sortir d’un hôtel et qu’en apprenant cela, il ne s’est pas excusé auprès d’elle, Rachel admet qu’à ce jour elle pleure pour tout ce qui s’est passé à ses côtés.

Malgré le fait que Warrington admette qu’elle était une bonne épouse, elle ne comprend pas pourquoi Videgaray l’a traitée comme ça, qu’à certaines occasions, il lui a même mis la main, en l’envoyant à l’hôpital, où les médecins qui l’ont soigné lui ont dit que c’était une blessure grave. C’était à la suite d’une dispute qu’ils avaient auparavant, qu’ils avaient à plusieurs reprises.

L’ex-épouse d’Eduardo Videgaray a affirmé que vous faisiez une interview dans le but d’envoyer un message à Sofia Rivera qu’elle était prudente avec son fiancé, car elle savait qu’à l’avenir il la traiterait mal de la même manière que ce qui s’était passé avec elle et voulait simplement l’avertir car elle affirme qu’elle a très peu à se connaître et qu’ils se sont déjà fiancés, le couple ne s’est rencontré que depuis un an.

L’hôte et personnalité d’Internet Sofía Rivera Torres, le nom complet de la fille, a 28 ans, tandis qu’Eduardo Videgaray a actuellement 51 ans, respectivement.

