A quoi Eduardo a ajouté: «Toute la famille a refait des tests hier, évidemment nous nous sommes séparés, nous nous sommes distancés, nous sommes allés dans des voitures séparées … Puis les résultats arrivent aujourd’hui et oh! Surprise: je n’ai plus Covid et, maintenant, que Sofia a Covid », a déclaré le présentateur confus.

Eduardo Videgaray et Sofía Rivera Torres (Eduardo Videgaray et Sofía Rivera Torres)

Le présentateur a été contrarié par les résultats du laboratoire.

«Nous allons commencer à nous rendre directement dans les hôpitaux, dans des endroits plus sérieux pour pouvoir faire ces tests. Nous nous sommes déjà rendu compte que les laboratoires dépassent leurs capacités et je pense qu’ils font beaucoup d’erreurs, ce qui met beaucoup de gens en danger. Pour l’instant, nous ne savons pas si nous en avons ou non, donc ils ne sont pas effrayés par nos vies », a-t-il déclaré.

Juste en novembre de l’année dernière, le couple s’est marié, un fait qui en a surpris beaucoup car leur mariage était avancé de sorte qu’il n’y avait pas de médias à l’endroit où la cérémonie a eu lieu et des infections à coronavirus ont été présentées.

