Edward Elle a expliqué qu’après son divorce, “j’ai commencé à faire beaucoup de sport, je me suis éloigné des amis que j’avais, cela a changé ma vie, j’ai commencé à avoir du succès dans les médias … ce changement était quelque chose de très perceptible. Elle peut dire ce qu’elle veut, oui j’étais faire la fête et ce qui nous unissait, c’était la drogue. “

Pour sa part, Rivera Torres réfuté les avertissements présumés de Warrington Blair si tu te maries Videgaray: “Il est injuste que ces histoires de quelque chose d’aussi grave soient dites, profitant également et chevauchant une bonne Samaritaine 20 ans plus tard”; Il a également expliqué qu’ils analysaient la possibilité de la poursuivre.

Edward il a voulu préciser qu’il n’est “pas une personne violente, je suis la personne la plus pacifique du monde, je n’ai jamais vraiment eu de conflit avec personne, je n’ai jamais eu de conflit avec personne, bien sûr avec des femmes jamais de ma vie … jamais de ma la vie J’ai levé la main vers une femme, je suis outrée, ça m’offense, j’aime ça.

«Cela me dérange beaucoup parce que j’ai aussi une fille et j’ai été élevé par une femme qui est devenue veuve à 34 ans avec trois enfants, qui nous a fait avancer, j’ai un profond respect pour les femmes, j’ai soutenu la cause du féminisme dans tous mes espaces , Je suis intéressé par ma fille vu que je ne vais pas partir et c’est faux », a-t-il conclu Videgaray.

