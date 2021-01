Eduardo Yáñez est à nouveau au milieu de la polémique pour une attaque, cette fois après qu’une série d’interviews à l’aéroport international de Mexico City ait levé la main vers un journaliste.

Ce qui s’est passé a été capturé dans des vidéos, dont l’une de Venga la Alegría, qui montre la façon dont le journaliste Gabriel Cuevas lui pose une question sur les propos d’Alex Kaffie, ce qui a bouleversé l’acteur.

Comme l’a commenté Kaffie, l’acteur José Pablo Minor a été retiré d’un projet «Mirada de Mujer» à la demande de Yáñez. Puis le journaliste a interrogé l’interprète de “Distiller l’amour” à ce sujet:

“Non, comment pensez-vous? Ai-je le pouvoir de diriger des gens ou d’embaucher? Suis-je l’entreprise ou que leur arrive-t-il? Kaffie, qu’est-ce qu’il y a, tu as besoin de moi pour te voir… », commenta-t-il.

Dans ce qui est vu dans le clip du matin Azteca, Yáñez a affirmé qu’il ne savait pas de quoi ils parlaient et qu’il avait travaillé avec des personnes plus attirantes telles que Héctor Zurita, Gabriel Soto, Marcos Ornelas et Sebastián Rulli, entre autres.

“Ne me mets pas dans ces questions, ne me mets pas dans tes potins, le net ne me mets pas dans tes potins”, ajouta-t-il plus tard.

Cependant, quelques instants plus tard, on voit que le journaliste apporte son micro à Eduardo Yáñez et il répond en le poussant et en disant:

«Faites votre épingle… microphone là-bas. Vous devez garder vos distances. S’ils le gardent, pourquoi ne pas le garder », a déclaré l’acteur qui portait le mauvais masque

Après cela, la femme qui gère les relations publiques de l’acteur intervient et demande au journaliste de faire attention à ce que demande la star de la télévision.

Par la suite, le journaliste a continué à poser des questions à l’interprète, mais il ne lui a plus répondu. Face à un interrogatoire d’un collègue des médias, Eduardo a déclaré que rien d’autre n’essaie de le provoquer.

Rappelons que c’est en octobre 2017 qu’Eduardo Yáñez a réagi violemment à un journaliste de l’émission “El Gordo y la Flaca” alors qu’il traversait le tapis rouge d’un événement à Los Angeles.

L’acteur a été interrogé à cette occasion sur sa relation avec son fils, auquel il a répondu: «Si vous êtes si inquiet pour mon fils, vous lui envoyez de l’argent.

“Ne me manquez plus de respect”, a averti plus tard Yáñez au journaliste, qui a répondu qu’il ne le faisait pas, puis l’acteur a répondu par une gifle.