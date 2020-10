Eero va au-delà des consommateurs et s’associe aux fournisseurs de services Internet. La société de routeurs appartenant à Amazon a annoncé Eero for Service Providers, une offre qui comprend des outils matériels et logiciels pour les FAI. Il sera disponible aux États-Unis et au Canada à partir de novembre, et d’autres fonctionnalités seront disponibles en décembre et tout au long de 2021. Eero affirme offrir les outils à «des prix attractifs».

La plate-forme comprend trois composants au lancement. L’un est Eero Insight, qui collecte des données d’utilisation pour aider les FAI à prévoir les problèmes de Wi-Fi des clients et à les résoudre rapidement. La société estime que l’outil fournira aux techniciens «jusqu’à 30% de réduction du temps passé à résoudre les problèmes de Wi-Fi».

Le second est Eero Secure, un service d’abonnement qui peut être déployé avec les systèmes Wi-Fi maillés de l’entreprise. Les clients peuvent l’utiliser pour bloquer les attaques telles que les logiciels malveillants, les logiciels espions et le phishing. Il comprend également le contrôle parental. Et Eero propose également son système Wi-Fi Eero 6 Mesh aux FAI, qui prend en charge le Wi-Fi 6 et comprend un hub intégré pour la maison intelligente Zigbee. La société affirme que les utilisateurs pourront gérer leur expérience Internet avec une «application mobile co-marquée par un FAI» – ils peuvent mettre en pause leur service Internet et le partager avec les clients.

Eero n’est pas le premier fabricant à lancer des produits comme celui-ci. La plate-forme Internet xFi de Comcast comprend également un service de sécurité d’abonnement qui bloque les activités suspectes et met les appareils en quarantaine. (Divulgation: Comcast est un investisseur dans Vox Media, la société mère de The Verge.)