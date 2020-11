E

très féminine millénaire se souvient de son premier voyage à Topshop Oxford Circus.

Il y a dix ans, la Mecque géante de 100 000 pieds carrés était le magasin le plus excitant de tout Londres. Des adolescentes de tout le Royaume-Uni traînaient leurs mères pour leur rendre visite, les touristes faisaient le pèlerinage et repartaient avec des valises débordantes de robes à fleurs, de vestes en cuir et de pantalons en denim, et même les éditeurs de mode venaient chercher une paire de jeans Joni pour un shoot, ou un haut amusant à rentrer dans leur jupe Saint Laurent.

«Je pense que c’est vraiment triste d’en arriver là, mais presque inévitable. C’était comme si nous attendions de voir quand cela arriverait », explique Jane Shepherdson CBE, qui a dirigé Topshop de 1999 à 2006, et l’a transformé d’un magasin pour adolescents en une Mecque de la mode ultra-cool.

«À la fin des années 90 et au début des années 90, c’était tellement amusant», dit Shepherdson, qui a présidé les années de gloire de Topshop. «C’était une époque où nous essayions de prouver que Topshop avait sa propre crédibilité en matière de conception par rapport à un détaillant bon marché qui copiait tout le monde.» Pour ce faire, Shepherdson a supervisé le lancement de la propre ligne Topshop Unique de Topshop en 2001 et a fait de la marque la première marque de rue à défiler à la London Fashion Week. Elle a organisé des collaborations Topshop avec de jeunes créateurs sympas comme Hussein Chalyan et Christopher Kane et a fait marcher des filles cool comme Lily Cole dans les défilés.

En conséquence, les articles Topshop apparaissaient régulièrement sur les pages de Vogue aux côtés de vêtements de créateurs, et le magasin innovant et passionnant d’Oxford Street est devenu la Mecque du jeune ensemble de style. «Nous voulions en faire tout ce qu’une jeune fille attendait d’un magasin de mode et pour qu’elle se sente comme une véritable expérience de luxe et spéciale. Je pense que nous y sommes parvenus pendant un certain temps », déclare Shepherdson. Avec des bénéfices de 100 millions de livres sterling en 2005, le client a manifestement accepté.

Le battage médiatique s’est poursuivi après le départ de Shepherdson avec une méga collaboration éclaboussante avec le top model Kate Moss qui a débuté en 2007 et s’est poursuivie jusqu’en 2010. Chacune des 14 collections que Kate a publiées s’est vendue en quelques heures, provoquant souvent des débordements devant Oxford Street le jour de leur chute. Avance rapide jusqu’en 2019 cependant, et Topshop a enregistré des pertes de près d’un demi-milliard de livres et la valeur des ventes a chuté de 9%.

Alors, où tout cela avait-il mal tourné?

«Eh bien, Phillip Green n’est pas un grand détaillant, n’est-ce pas?» dit Shepherdson.

«La plus grande différence entre Phillip et ma philosophie est que je pense toujours que pour réussir une marque et en faire la demande, il faut donner à ses clients plus que ce à quoi ils s’attendaient et il fallait constamment les exciter. À mon avis, sa philosophie était ‘voyons simplement à quel point nous pouvons le fabriquer à moindre coût et à quel prix nous pouvons le vendre.’ »

Une stratégie risquée dans le meilleur des cas, mais qui a été certainement exacerbée par une compétition qui peut mieux jouer le jeu, plus vite et plus à la mode.

Concurrence plus fraîche et plus vive

Par rapport à il y a 15 ou même cinq ans, la concurrence pour les livres des jeunes a augmenté de façon exponentielle. Rien que dans la rue, Topshop a été confronté à la rivalité de nouvelles marques telles que & Other Stories, Weekday, Arket, Cos et Urban Outfitters, qui ont chacune des histoires de marque fortes et une base de consommateurs très clairement définie, ainsi que des détaillants d’athlétisme comme Nike et Adidas, qui répond à un appétit croissant pour l’athlétisme et le streetwear. Les concurrents établis H&M et Zara se sont beaucoup mieux comportés grâce à leur volonté de proposer des styles avant-gardistes à une vitesse d’éclairage rapide.

Topshop a également tardé à investir dans le développement numérique, pataugeant face à de nouveaux acteurs de la mode ultra-rapides uniquement en ligne tels que Boohoo, Prettylittlething et Missguided, qui ont attrapé la base de clients Gen Z de Topshop avec des sites Web élégants, une meilleure présence sur les réseaux sociaux et moins chers, produit plus frais. ASOS, quant à lui, s’est développé de manière agressive au cours de la dernière décennie et s’adresse désormais avec brio aux clients plus âgés de Topshop, à travers ses années universitaires et ses premiers emplois. Pourquoi cette cliente visiterait-elle son magasin Topshop délabré régional, avec sa sélection de stock limitée, alors qu’elle pourrait choisir parmi les 85 000 produits sur ASOS qui lui seront livrés avant son petit-déjeuner le lendemain?

Ces marques numériques ont également, naturellement, mieux résisté à la pandémie, beaucoup affichant des résultats impressionnants malgré une baisse globale de la demande de vêtements et de chaussures au cours d’une année bloquée.

Outre le produit phare d’Oxford Street, d’une superficie de 100 000 pieds carrés, Topshop possède un encombrant parc de magasins comptant quelque 510 magasins dans le monde, dont 300 au Royaume-Uni. Dès que le commerce électronique est apparu, la marque devait être plus rapide pour changer la façon dont l’entreprise était gérée. Il aurait été plus sage de regarder le réseau de magasins et, plutôt que de réduire les coûts et le personnel, et de laisser les magasins ennuyeux et mal desservis (ce qui ne fait qu’exacerber le passage à Internet), Topshop aurait plutôt dû avoir des magasins moins nombreux et de meilleure qualité. «Les magasins auraient dû être une vitrine incroyable pour la marque, ils devaient donner aux gens une raison de venir dans ces magasins, ils devaient le rendre passionnant et Instagrammable», déclare Shepherdson. Au lieu de cela, les magasins Topshop régionaux sont devenus plus délabrés et plus vides.

Il serait négligent de discuter de la disparition de Topshop sans mentionner le propriétaire controversé d’Arcadia Group, Sir Philip Green, autrefois une figure influente et populaire, mais récemment embourbé par une série de scandales qui en ont laissé beaucoup appelant à lui retirer son titre.

En 2015, Green a vendu BHS (qui faisait auparavant partie de l’empire Arcadia) à Dominic Chappel pour 1 £. À peine 11 mois plus tard, l’entreprise s’est effondrée et Chappel a été condamné à six ans de prison pour évasion fiscale alors qu’il dirigeait BHS. La fermeture a coûté leur travail à 11 000 personnes et, peut-être plus controversé, la société a laissé un déficit de retraite d’environ 571 millions de livres sterling. Ceci, combiné au fait que Green a fortement figuré dans les médias ces dernières années à cause d’allégations (qu’il nie) de harcèlement sexuel, a signifié que le propriétaire de Topshop est mauvais pour la marque Topshop, en particulier parmi ses consommateurs de la génération Z, qui ont généralement tendance à être plus des acheteurs conscients et moraux qui examinent attentivement où (et avec qui) ils dépensent leur argent.

«Une marque qui est censée plaire aux jeunes femmes, avoir quelqu’un comme ça à la barre, c’est la recette du désastre», dit Shepherd. «Je ne pense pas que cela ait aidé du tout.»

Boohoo mais pas au revoir

Alors, Topshop a-t-il un avenir? «Je pense qu’il a absolument un avenir», déclare Shepherdson. «Je suis sûr que ce qu’ils vont faire, c’est se séparer de Topshop et essayer de le vendre à quelqu’un. Je pense que même le nom lui-même a beaucoup de félicitations et quelqu’un pourrait faire quelque chose de fantastique avec.

Pour Sophie Willmott, responsable des vêtements chez la société d’analyse de données GlobalData, cette personne est probablement Boohoo. «Compte tenu de ses acquisitions de marques de rue au cours des dernières années et du fait qu’il a ouvertement déclaré qu’il était prêt pour une virée shopping alors que ses concurrents se débattaient, le groupe boohoo serait probablement intéressé par le rachat de Topshop / Topman, pour renforcer son portefeuille. ”

Cependant, il est peu probable qu’un accord avec le groupe boohoo inclue des magasins, dit Wilmott, ce qui annonce une mauvaise nouvelle pour les propriétaires et les plus anciens fans de la marque, qui aiment acheter IRL. Si cela se produit, il y aura un trou béant sur des centaines de grandes rues britanniques. «Je pense que c’est dommage de perdre l’un des détaillants de la rue principale parce que vous vous demandez à quoi ressemblera la rue principale», poursuit Shepherdson.

En effet, le changement est en cours dans la grande rue britannique et peut-être que Topshop n’est plus. Mais néanmoins, les filles de 15 ans ont toujours soif de l’excitation d’être au cœur battant du cool créatif de Londres – et d’une manière ou d’une autre, nos rues principales devront évoluer pour offrir une nouvelle itération de ce moment Topshop.