Eiza et son nouveau flirt ne cachent plus leur amour.

Hier, nous avons annoncé la nouvelle qu’Eiza avait été vue pendant le week-end dans un bar de Los Angeles avec ce qui semblait être son nouveau copain.

Eh bien maintenant nous apportons ces autres photographies avec leur nouvelle conquête de plus en plus publique.

Bien que nous n’ayons pas encore confirmé de qui il s’agit, la vérité est que sortir avec ce garçon a augmenté en fréquence.

Cette fois, ils ont été vus quittant le restaurant 40 Love, situé à Los Angeles, au 829N La Cienega Boulevard.

Le rendez-vous a eu lieu dans ce restaurant décontracté, avec un look de bar sportif et un menu décontracté où il y a des hamburgers, des pizzas et des frites parmi l’offre de menu.

Elle a été vue portant une belle allure, qui l’a toujours caractérisée, une robe rose très chic et une longue robe blanche rayée.

Alors qu’il portait une chemise à carreaux à manches longues, retroussé et un jean de couleur sombre.

L’actrice et chanteuse de 30 ans, d’origine mexicaine, a connu une année fructueuse en ce qui concerne son rôle d’actrice dans des films de grande envergure.

Selon IMDB, Eiza González a eu l’occasion de participer à au moins 5 films en 2020, parmi lesquels “Bloodshot”, “Cut throat city”, “I care a lot”, “Love spreads” et “Godzilla vs King Kong », qui vient de s’achever dans son tournage et verra le jour sur les écrans jusqu’en 2021.

Ce dernier film a été réalisé par le cinéaste Adam Wingard et sortira en mai 2021; on s’attend à ce qu’il soit l’un des plus gros bénéfices de ces dernières années.