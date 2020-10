Eiza González vit un adieu déchirant | Instagram

L’actrice Eiza González vit l’un des moments les plus tristes depuis que sa famille est deuil Après le départ d’un être cher, le virus a ajouté une nouvelle victime à la famille de l’artiste mexicain.

L’histrionique d’origine mexicaine vit un triste duel après avoir perdu l’un de ses oncles, en plus de la tristesse qui a saisi sa mère, Mme. Glenda Reyna, qui, le 23 septembre, a partagé un adieu déchirant dédié à son frère.

L’oncle de l’actrice a répondu au nom de Javier qui a quitté ce monde après avoir combattu le diagnostic qui indiquait qu’il aurait porté Covid-19.

Malheureusement, Javier n’a pas pu surmonter la maladie et a perdu la vie, ce qui a rempli de tristesse toute la famille d’Eiza González, en particulier sa mère qui est actuellement dévastée.

C’était un message qu’il a partagé via le compte Instagram officiel où la mère de Eiza Gonzalez, Glenda Reyna a dédié un message pour refléter sa grande «douleur».

C’est un moment difficile que vit actuellement la famille de l’actrice de séries comme “Lola”, “Il était une fois”, etc., née à Mexico, car comme le souligne Glenda Reyna, il est difficile d’accepter encore plus ce que c’est pour la propre famille de son défunt frère.

Ça me fait mal pour ta femme, ça me fait mal pour tes filles, pour ton fils, pour tes petites-filles, pour tes frères et sœurs que je pense que ce sera très difficile pour nous de comprendre cette grande perte qui n’aurait jamais dû exister, je n’y crois pas et je ne peux même pas accepter ”, a ajouté le modèle.

La directrice et mère de la célèbre a également accompagné son message émotionnel de quelques souvenirs de ce que les deux partageaient ensemble en tant que frères.

De même, il réitère que ce moment ne sera pas facile à gérer, donc essayer de suivre l’une de ses philosophies est presque impossible à réaliser pour le moment.

Enfin, le beau manager a écrit: «Aujourd’hui, je craque avec votre phrase préférée« celui qui domine l’esprit, domine tout »car qu’en pensez-vous aujourd’hui si je ne peux pas! Va avec Dieu cher frère, j’ai ta voix Javier ici dans ma tête ”, pour dire au revoir à son grand frère.

Un post partagé par Glenda Reyna (@glendareyna) le 7 octobre 2020 à 14h27 PDT