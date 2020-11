“La danse des 41” le nouveau film d’Alfonso Herrera, maintenant en salles | INSTAGRAM

Il y a environ un mois, l’acteur Alfonso Herrera, posté depuis son profil sur Twitter, la bande-annonce officielle de la nouveau film mexicain, où nous pouvons le voir comme le protagoniste, “El Baile de los 41”.

De toute évidence, ce nom a rapidement attiré l’attention des utilisateurs de Twitter et beaucoup d’entre eux ont fait savoir qu’ils voulaient d’ailleurs voir le nouveau film mexicain, car c’est l’une des histoires les plus racontées, comme s’il s’agissait d’un «secret de polichinelle» sur tout le territoire de la République mexicaine.

Le mentionné film Il met en vedette Alfonso Herrera, Emiliano Zurita et Mabel Cadena, la direction est en charge de David Pablos. Ce film raconte la double vie d’Ignacio de la Torre et de Mier, le mari d’Amada Díaz, la fille du président mexicain de l’époque, Porfirio Díaz.

Selon la bande-annonce, le gendre du président historique mexicain a assisté à une fête d’homosexuels de la classe porfirienne, ils ont créé une société par actions et ont réussi à faire sensation dans la politique et même à mettre le président lui-même en difficulté à ce moment-là.

Dans la bande-annonce de moins de deux minutes, vous pouvez voir le président de la nation essayer de dissimuler la preuve que le mari de sa fille était à ladite fête annuelle, de la même manière, cela a surpris les utilisateurs des réseaux sociaux, car Beaucoup d’entre eux ont été ravis du décor du film, réussissant à les attraper et veulent être prêts à le voir sur grand écran, totalement pensé au divertissement.

“El Baile de los 41” espère critiquer la société mexicaine pour promouvoir la diversité sexuelle, car, bien que des efforts aient été faits et que l’on ait travaillé dur pour y parvenir, malheureusement et injustement à de nombreuses reprises, elle continue d’être une cause de discrimination et de violence. , à la fois verbale, psychologique et physique, envers la communauté LGBT + pour ses préférences s3xu @ les.

Ce film est sorti dans les salles mexicaines le 19 novembre dernier, il est donc disponible dans les cinémas les plus reconnus du pays.

«Si vous êtes hétérosexuel, mexicain, non mexicain, de droite, de gauche, libéral, conservateur, religieux, athée, préjugé, empathique … ce film est pour vous», a déclaré l’acteur mexicain en partageant l’avancée susmentionnée.

“Le fait qu’un personnage soit homosexuel n’est pas la chose la plus importante, la situation est importante, le contexte dans lequel elle se trouve. J’ai fait deux personnages homosexuels de la même manière que j’ai joué 40 personnages hétérosexuels”, a conclu Herrera.

Il est à noter que la direction de ce film est entre les mains du 5 fois lauréat du prix Ariel, David Pablos, dirigé par la scénariste Mónica Revilla, tous deux, avec toute l’équipe de production, étaient en charge de recréer le début du siècle. XX, à l’époque du Porfiriato, sans doute une œuvre digne d’applaudissements.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce film racontera un événement survenu le 19 novembre 1901, à Mexico, lorsqu’un groupe de policiers est venu interrompre une danse de la haute société et à leur arrivée, ils ont réalisé que la moitié des personnes présentes étaient des hommes habillés en femmes.

Cet événement a été instantanément médiatisé et a montré le rejet clair de l’homosexualité au Mexique.

L’intrigue se concentrera sur la vie d’Ignacio de la Torre y Mier, connu comme le 42e assistant de la danse, qui a été caché du dossier officiel, afin d’éviter une controverse politique pour être le gendre du président Porfirio Díaz, et c’est précisément le personnage que l’acteur Alfonso Herrera jouera.