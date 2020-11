El Buki, devient le Sugar Daddy que veut Twitter | Réforme

Le papa de sucre que beaucoup souhaitent avoir!, Marco Antonio Solís, mieux connu sous le nom de Le Buki Il a démontré ses talents de poète et de compositeur et a ébloui tout le monde sur Twitter.

El Buki a ébouriffé Twitter et est rapidement devenu une tendance dans le réseau social en se référant aux nouvelles histoires du célèbre réseau social.

Et est-ce que Marco Antonio Solis Il est à l’avant-garde mais toujours avec de la romance et un bel amour à venir et c’est pourquoi le chanteur mexicain a parlé d’amour et de Twitter, une phrase qui a fini par devenir épique sur les réseaux sociaux et l’a positionné comme l’un des favoris du sucre. papa.

L’interprète de Más que tu amigo a partagé dans un post qu’il peut y avoir des histoires sur tous les réseaux sociaux, mais que les meilleures histoires “seront toujours avec vous”.

Ils peuvent mettre des histoires sur tous les réseaux sociaux, mais j’aurai les meilleures histoires avec toi, mon amour, a écrit El Buki sur Twitter.

Marco Antonio Solís a fait grand bruit à cette phrase que beaucoup ont trouvée romantique, tandis que d’autres sont plus que les plus drôles, puisqu’ils prétendent que le chanteur “l’a tirée au sort”.

Le post partagé il y a six heures a placé l’artiste au milieu de la polémique sur les changements dans le réseau social et les utilisateurs ont pris toute la situation du côté amusant.

Le Buki Il a démontré son énorme capacité dans l’art de faire l’amour et qu’il est un vrai poète capable de faire ressortir les plus beaux mots dans n’importe quelle situation.

Le talent et la sympathie de Marco Antonio Solís l’ont toujours fait briller sur scène et être l’un des chouchous du public génération après génération.

Le chanteur a toujours été entouré de belles femmes qui sont éblouies par ses belles paroles mais il a montré qu’il n’avait d’yeux que pour sa bien-aimée Cristian Salas, avec qui vous êtes marié depuis plus de 16 ans.

Alors que Marco Antonio Sol fait des conférences sur les mots d’amour et pour vous faire tomber amoureux, il est plus qu’évident qu’il les utilise pour garder cette belle femme à ses côtés

Le beau Cristian Solís a obtenu sa propre place dans le spectacle avec sa beauté spectaculaire. Cette blonde est souvent la protagoniste des gros titres des émissions en raison des images qu’elle partage d’elle-même sur les réseaux sociaux.

Cristian s’est avérée être une femme qui prend soin de son mariage et de sa famille, mais aussi d’elle-même et qui a l’air vraiment spectaculaire, comme si les années ne passaient pas pour elle; En outre, de nombreuses jeunes femmes souhaiteraient avoir sa belle silhouette.

Marco Antonio Solis De son côté, il a toujours été heureux et amoureux de la femme qu’il a à ses côtés, il n’arrête pas de exhiber la belle Cristian Salas, il est généralement son compagnon lors des meilleurs événements et son fan numéro un sur scène.

La chanteuse et Cristy Solís ont procréé dans leur beau mariage deux filles Marla et Alisson, qui sont déjà de belles jeunes femmes.

Ce beau couple brille par lui-même et c’est pourquoi les projecteurs sont fréquemment braqués sur eux, heureusement pour des thèmes positifs.

Marco Antonio Solís ne cesse de partager son talent avec ses adeptes et d’autres artistes et est devenu l’un des chanteurs les plus attachants qui a fait passer le Mexique au sommet.

Depuis sa création en Les BukisMarco Antonio Solis s’est toujours démarqué, du fait de la séparation du groupe, le public l’a embrassé et il n’a cessé de profiter de sa musique, du romantisme à la danse, El Buki a toujours tout donné à son public.