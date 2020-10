El Capi Pérez pourrait-il quitter le programme Venga la Alegría | Instagram

Le reconnu chauffeur de Télévision aztèque Carlos Alberto Pérez Ibarra, mieux connu sous le nom d’El Capi Pérez, a partagé une nouvelle qui, selon ce qui a impacté ses partisans, parce qu’il a un nouveau projet dans lequel il devrait malheureusement être éloigné de la chaîne de télévision.

Pendant des années Cap Pérez Mais il a été caractérisé comme l’un des chefs d’orchestre qui ont fait la plus grande grâce aux téléspectateurs, en raison de sa capacité à faire sourire les autres en conduisant Venga La Alegría, le jeune comédien gagne le cœur de tous ceux qui le connaissent.

Carlos Alberto est une personne très dévouée dans son travail et assez transparente, car à certaines occasions nous avons apprécié son innocence à chacune de ses occurrences, son insouciance et surtout ses blagues.

Malgré le fait qu’un hôte puisse durer plusieurs années dans un programme comme Pati Chapoy dans le programme Ventaneando ou Andrea Legarreta dans le programme Hoy, parfois certaines personnalités n’arrivent pas à durer aussi longtemps.

C’est peut-être le cas de Capi Pérez qui, à travers une vidéo sur la chaîne YouTube des Bohemios de Sinaloa, a commenté ce qu’il voulait que son avenir soit, donc on peut voir qu’il pourrait être un peu loin des forums de TV Azteca.

L’animateur a assuré que bien qu’il soit l’une des stars de l’émission matinale Venga La Alegría, il aimerait également s’aventurer dans d’autres projets qui ont toujours retenu son attention, comme le stand up.

Ce nouveau style de comédie peut vous rappeler les monologues d’un autre rôle de l’acteur et producteur comédien Adal Ramones, aujourd’hui il y a une grande variété de personnalités que vous vous lève, c’est un projet que le capi avait déjà planifié, mais en raison de la pandémie a dû la reporter.

J’assure même qu’il avait déjà effectué une routine, même qu’il la pratiquait plus chaque jour, mais à cause de cette situation mondiale, il a cessé de pratiquer, peut-être ne pas se pratiquer mais la mettre en pratique et admet qu’il veut vraiment y revenir.

Il est normal que dans le divertissement, nous rencontrions des artistes axés sur différents domaines et au fil des ans, ils essaient de nouvelles choses, par exemple un acteur peut devenir un animateur d’un programme et plus tard se lancer dans le chant, toutes ces qualités de les célébrités d’aujourd’hui peuvent être modifiées ou adaptées.

Cap Pérez a admis qu’il aimerait également jouer le jeu du moment qu’il s’agit de rôles comiques axés sur la comédie, ce qu’il consacre exclusivement ainsi que ce qu’il maîtrise couramment.

Six ans se sont écoulés depuis que le pilote a commencé à faire partie du programme Venga La Alegría lui a ouvert ses portes et depuis lors, il est devenu l’un des pilotes les plus gâtés du médium, non seulement par le public mais aussi par ses compagnons, c’est vraiment divertissant. le voir interagir avec d’autres personnalités et nous faire rire et même à haute voix.

Ce n’est pas le seul projet sur lequel il travaille car El Capi a également un programme exclusif où il joue des scènes comme une parodie de certains spectacles de célébrités.

Peut-être que certaines informations que vous souhaitez connaître sur le comédien est né le 20 décembre 1986, il a actuellement 33 ans et il y a deux ans en 2018, il a épousé Ixchel Barro, dans les publications constantes de son compte Instagram officiel, nous le voyons profiter à côté de son femme de beaux paysages, vous pouvez également apprécier l’immense amour et le respect que vous avez pour votre partenaire, ce que beaucoup de femmes aimeraient sûrement.

