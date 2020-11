El Puma révèle que Luis Miguel s’est infiltré à l’hôpital pour le voir! | Réforme

Le célèbre chanteur José Luis Rodríguez, mieux connu sous le nom de Le puma, il se souvenait de ce jour où le chanteur Luis Miguel il lui a rendu visite à l’hôpital tôt le matin, ce qu’il a décrit comme une rencontre très émouvante.

José Luis Rodríguez prépare actuellement sa prochaine émission en direct qui sera diffusée en streaming en raison de la contingence sanitaire.

Après avoir parlé du concert, le chanteur a rappelé une anecdote amusante qu’il a vécue lors de son admission au hôpital quand il a reçu une visite inattendue de Luis Miguel.

Ainsi, dans une interview pour le programme Informé de tout, “El Puma” Rodríguez a parlé du jour où “El Sol” est allé le voir à l’hôpital où il a été admis en raison d’une série de complications de santé dont il souffrait. Fibrose pulmonaire idiopathique dont vous souffrez depuis quelques années.

Le chanteur a mentionné que Luis Miguel s’est rendu dans plusieurs hôpitaux jusqu’à ce qu’il trouve finalement l’endroit où il se trouvait et selon ce qu’il a dit, “El Sol” a échappé à toute la sécurité de l’hôpital pour pouvoir entrer dans la pièce dans laquelle il se trouvait.

C’était tôt le matin. Il a commencé à visiter, m’a-t-il dit, plusieurs hôpitaux jusqu’à ce qu’il trouve celui dans lequel je me trouvais. Il est entré parce qu’il est Luis Miguel. Il y avait beaucoup de sécurité là-bas, personne ne pouvait entrer », a-t-il dit.

Après “Le puma“Rodríguez a souligné qu’une infirmière a reconnu le chanteur et leur a dit qu’il était à l’extérieur de la pièce, même si au début ils pensaient qu’il était journaliste.

L’infirmière se rend dans la pièce et dit à ma fille et à ma femme: «Il y a un type qui dit qu’il est Luis Miguel. Alors, ma fille dit: “Je vais y aller José, il doit être un paparazzi”, quand il a vu Luis Miguel, il est revenu mais blanc comme un papier, très effrayé et tremblant: “C’est Luis Miguel!” “, A-t-il déclaré.

De même, le chanteur a reconnu que Luis Miguel Il a vraiment une personnalité très forte, car il a imposé le respect et c’est ainsi qu’il a pu entrer dans sa chambre.

Ce garçon commande beaucoup de respect. Il m’a salué, nous nous sommes salués, nous avons parlé, nous avons pleuré. C’était quelque chose de très émouvant et un beau geste de la part d’un garçon qui l’a vu grandir », a-t-il déclaré.

José Luis Rodríguez González également connu sous son surnom artistique El Puma a commencé en tant que chanteur participant à des événements culturels scolaires, donnant des sérénades, puis rejoignant en remplacement du chanteur Ariel Rojas dans le groupe de voix de jeunes appelé “Los Zeppy”, inspiré par The Platters et Los Cinco Latinos, également composé de la future chanteuse de boléro Estelita del Llano, Nicolás Alvarado, Agustín Calzadilla et Alberto Lewis, qui avait le nom Al Zeppy enregistré comme surnom artistique.

Tandis que Luis Miguel Gallego Basteri parfois surnommé le Soleil du Mexique est considéré comme l’un des artistes les plus grands et les plus réussis d’Amérique latine pour son large éventail de styles musicaux, notamment le funk, la pop, les ballades, les boléros, les tangos, le jazz, le big band et le mariachi.

Il est également reconnu comme le seul chanteur latin de sa génération à ne pas avoir croisé le marché anglo-saxon lors de la “Latin Explosion” des années 1990.

Il a commencé sa carrière musicale au Mexique en 1980 en chantant au mariage de la fille du président national mexicain de l’époque, jusqu’à présent, il a réussi à remporter plus de 120 prix à titre personnel, pour ses chansons et albums, et est le chanteur le plus jeune à recevoir un Grammy, à 14 ans.

Ces deux artistes sont sans aucun doute l’un des plus importants du pays, car avec leur voix et leurs paroles ils ont réussi à pénétrer des millions de cœurs, car il y a peu de chanteurs comme eux.

