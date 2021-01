“

Les paroles reposent sur la mélodie de la manière la plus merveilleuse, de sorte que lorsque vous l’entendez, cela crée juste une émotion… cela vous fait ressentir quelque chose qui vous relie à elle. Elaine Paige sait ce qui rend la mélodie parfaite du spectacle mieux que la plupart – à tel point que même ses critères ont une musicalité.

De Je le connais si bien aux échecs au tristement célèbre numéro 11 heures de Cats, Paige est à l’origine de certains des morceaux les plus emblématiques du théâtre musical. Son émission hebdomadaire de radio BBC 2, quant à elle, est diffusée sur les ondes depuis 2004 – mais au cours des 10 derniers mois environ, elle est devenue un peu tonique pour ceux d’entre nous qui manquent de performances en direct.

Bien que l’industrie du théâtre ait, comme le dit franchement Paige, été «écrasée» par des fermetures imposées par une pandémie et des réouvertures tout ou rien «avec peu de soutien», ses émissions essaient de donner une note positive au milieu de l’incertitude. «Il s’agit de garder le moral», dit le joueur de 72 ans. “Donnant [listeners] un peu de l’expérience, avec de bonnes nouvelles. Et je les garde constamment au courant de la situation actuelle de l’industrie du théâtre […] Ce qui est si brillant dans le théâtre musical [is] vous pouvez vous échapper. Et je pense que nous pourrions tous faire un peu d’évasion maintenant.

Au cours du week-end, Paige sera l’une des rares stars de la scène à diriger la célébration des comédies musicales de Radio 2. Dimanche soir, elle dévoilera les résultats d’un sondage d’auditeurs comptant les 20 meilleures chansons de théâtre musical de tous les temps, réduites à partir d’une liste originale de 50 qui couvre environ huit décennies de mains de jazz et de tear-jerkers, de Rodgers et Hammerstein à Hamilton.

(

Paige comptera les 20 meilleurs morceaux musicaux lors d’un spectacle spécial dimanche

/ Nicky Johnston)

Naturellement, cette liste comprend certains de ses plus grands succès – mais le retour en arrière l’a-t-il incitée à réfléchir à des rôles non assumés ou à ceux qu’elle pourrait encore assumer? «Bien sûr, il y a certains spectacles que j’aurais aimé pouvoir faire, que je n’ai jamais eu la chance de faire, parce que je faisais les comédies musicales modernes qui accompagnaient Andrew Lloyd Webber et Tim Rice. [in the 70s and 80s]», Se dit-elle. «C’était fantastique de créer tout ça, les nouvelles comédies musicales britanniques, mais j’aurais adoré faire My Fair Lady, comme Eliza… J’avais l’habitude de chanter I Could Have Dancing All Night aux cours de chant quand j’étais très jeune. Mama Rose in Gypsy en est une autre qu’elle adorerait aborder plus tard dans sa carrière, «mais au moment où j’aurais pu le faire, je suppose, je pense que je ressentais déjà le pincement – vous avez besoin de beaucoup d’endurance et d’énergie pour théâtre musical, et je n’ai plus 25 ans, malheureusement. J’étais dans trop de longues courses… heureusement pour moi.

(

Comme Eva Peron dans la version 1978 d’Evita d’Andrew Lloyd Webber

/ .)

Paige espère que le programme spécial offrira à ses auditeurs un peu de répit après «les longs jours sombres» de janvier, et la réponse «écrasante» à l’initiative a également souligné le pouvoir de la radio de se connecter, ce dont elle est devenue plus consciente ces derniers temps. mois. Elle vit seule (elle ne s’est jamais mariée, bien qu’elle ait eu une relation avec le parolier alors marié Tim Rice tout au long des années 80, et a déclaré dans une interview en 2017 qu’elle “[doesn’t] voir vraiment le besoin [marriage] du tout ») et a« la radio allumée assez souvent, juste pour le fait que vous vous sentiez comme si vous aviez quelqu’un dans la maison avec vous et qu’il y avait des discussions », dit-elle. un sentiment individuel à ce sujet, comme si vous ne faisiez que bavarder avec un ami proche, et je pense que cela a été très, très précieux pendant tous ces verrouillages.

En plus du compte à rebours, Paige participera à Musicals: The Greatest Show, une compilation de performances exclusives de certaines des plus grandes vedettes du genre du West End et d’ailleurs, diffusée sur Radio 2 dimanche soir; une version télévisée suivra sur BBC One le mois prochain. De toutes les chansons de son ancien catalogue, elle a choisi de reprendre As If We Never Said Goodbye de Sunset Boulevard pour l’émission de radio, non seulement parce que «c’est l’une des plus belles partitions d’Andrew», mais parce que c’était la bande originale de l’un des les nuits les plus mémorables de sa carrière.

«C’est le spectacle qui m’a emmené à Broadway, 18 ans après avoir ouvert Evita dans le West End», dit-elle. «Il semblait que chaque fois que ce serait à mon tour de recréer un spectacle qui avait ouvert ici à Broadway, chaque fois que j’étais bloqué. C’est aussi une piste sur laquelle elle a mis sa marque personnelle. «Il y a une ligne dedans, ‘Je suis enfin rentré à la maison’, et j’ai dit à Andrew, je veux garder le mot ‘maison’ plus longtemps que vous ne l’avez réellement écrit, parce que pour moi, c’est là que cette chanson, et le personnage [Norma Desmond]tout son sentiment sur sa vie, ses terres », explique-t-elle. «J’ai donc gardé cette note sur probablement un peu trop longtemps, et le public est devenu complètement fou – c’était presque comme s’il comprenait qu’il était trop tard pour moi d’être à Broadway. C’est un moment que je n’oublierai jamais, jamais.

Mémorable pour une raison très différente a été son bref retour sur scène au London Palladium avant Noël pour la pantomime socialement distante du lieu, qui a été interrompue par la réintroduction des mesures de niveau 3 dans la capitale. «Nous nous sommes dit:« C’est fantastique, nous sommes à la maison et au sec, contre toute attente, nous avons ce spectacle avec des mesures de sécurité extraordinaires en place », puis il s’est effondré après seulement six performances», se souvient-elle. . «Nous étions sous le choc total – c’était juste dévastateur.» Avant même la fermeture, la disjonction entre les mesures de sécurité et les distanciations exposées au Palladium et les «foules de gens […] se tenir à l’extérieur des bars, boire en groupe, pas de distance sociale »juste au coin de la rue Regent Street et Oxford Street avait été frustrant. «Cela me semblait irrationnel, totalement faux.»

en relation

En effet, Paige a peu de temps pour quiconque bafoue les directives de Covid. «Je ne suis pas pilote, donc je ne suggérerais pas de piloter un avion – donc nous ne devrions pas suggérer que nous sachions mieux que les autorités ou ce qu’ils nous disent… Je suis sur ma caisse à savon maintenant! ” elle rit, avant de frapper une note plus sérieuse. «Dès que je reçois l’appel [for the vaccine], Je vais y être et je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Quand j’étais très jeune, je veux dire, un enfant en bas âge, la polio était dévastatrice, elle affectait les gens de la manière la plus terrible et la plus terrible. Et ils ont trouvé un vaccin pour cela, et maintenant nous [largely] éradiqué la polio. »

Alors que nous attendons que le programme de vaccination passe à la vitesse supérieure, il semble que les portes de la scène dans le West End et au-delà resteront fermées pendant quelques mois de plus – ce qui signifie que Paige continuera à utiliser son émission pour mettre en lumière les collectes de fonds, les performances de Zoom et les initiatives organisées. par des amis de l’industrie comme Lloyd Webber, un collaborateur de longue date. «Je suis toujours étonnée de voir comment l’industrie du théâtre et les créatifs dans le domaine des arts parviennent toujours à trouver des moyens d’être continuellement créatifs et de trouver des moyens de diffuser leurs créations», dit-elle. «Cela me remplit de fierté, vraiment, d’être connecté à une industrie qui n’abandonne jamais – il y a toujours ce sentiment que la série doit continuer, vous savez?

Elaine Paige le dimanche est diffusé tous les dimanches de 13 h à 13 h sur BBC Radio 2; Radio 2 Celebrates Musicals est diffusé du 29 au 31 janvier, avec tous les programmes disponibles sur BBC Sounds. Musicals: The Greatest Show est sur BBC One le 7 février et disponible sur BBC iPlayer pendant un an