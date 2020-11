La liberté qui éveille la peur

D’autre part, Jeanette Karam, ex-petite amie de Eleazar Gomez , Il a avoué se sentir terrifié à la nouvelle que l’acteur pourrait être libéré après le recours judiciaire que ses avocats utiliseront lors de l’audience qui se tiendra ce jeudi à Mexico.

Jeanette Karam, l’ex-petite amie d’Eleazar Gómez. (Agence mexicaine.)

«Je suis terrifié, hier je parlais à Tefi et je parlais à Elia et nous avons tous les trois très peur car cela ne semble pas juste, il n’est pas possible pour un homme qui nous a attaqués de telle manière de se libérer, c’est de quoi a-t-il besoin la loi pour voir cela comme un crime grave, parce que cela peut sortir précisément parce que la loi de Mexico sur la violence domestique n’est pas un crime grave », a-t-il déclaré dans un entretien avec le programme Venga la Alegría.

Jeanette a déclaré qu’il avait l’intention de porter plainte contre Éléazar. «J’attends que mes avocats me disent pour que nous puissions porter plainte, car ce n’est pas possible.

Eleazar Gomez. (Agence mexicaine.)

«Au Mexique, nous vivons dans un climat de fémicides, d’insécurité envers les femmes, et s’ils le laissent aller libre, la loi, la justice nous montre à nouveau les femmes qu’elles nous font défaut, qu’elles nous abandonnent, car comment est-ce? Est-il possible qu’un homme qui a attaqué tant de gens puisse simplement sortir aussi libre et joyeux que jamais, sachant le risque et le danger que cela implique pour nous tous et pour toutes les femmes? Parce que ces schémas se répètent malheureusement ».

Finalement, Jeanette Karam Il a dit: “J’élève la voix, je vais dénoncer et je soutiens Tefi avec tout ce que je peux parce que c’est une femme très courageuse pour cela.”

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de novembre (cliquez sur l’image)