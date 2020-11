Eleazar N se retrouve sans manager, il se dissocie complètement de l’acteur! | Réforme

L’acteur est peu à peu à court de mentions et récemment l’agence qui représentait Eleazar N Il a mis fin à sa relation de travail, c’est vrai, Joe Bonilla a décidé de mettre fin à sa relation de travail après le comportement de l’artiste qui le tient aujourd’hui derrière les barreaux.

Depuis que l’agression physique présumée d’Eleazar envers sa petite amie Tefi Valenzuela a été révélée, la carrière de l’acteur s’est progressivement effondrée.

Pour commencer, le producteur de la telenovela “La mexicana y el güero”, Nicandro Díaz a confirmé que l’acteur est dehors de sa production, donc dans les prochains jours il effectuera un petit casting pour trouver son remplaçant.

En ce qui concerne les événements liés à l’acteur Eleazar N, la production voit la nécessité de le remplacer dans le personnage qu’il joue dans la telenovela La mexicana y el güero “.

Et maintenant, il y a quelques heures, le directeur Joe Bonilla, a fait une annonce officielle, a décidé de mettre fin à sa relation de travail avec Eleazar en raison de la situation juridique qu’il traverse.

Chers collègues de l’industrie, avec beaucoup de regret, nous annonçons qu’en raison de la situation juridique que traverse Eleazar, nous avons maintenant conclu sa représentation artistique ».

Dans le même communiqué, Bonilla souligne que ce qui s’est passé est inacceptable et n’est pas conforme à la politique qu’il dirige, ni à la carrière professionnelle de Latinvasion Agency.

Nous espérons sincèrement qu’il trouvera l’aide nécessaire pour surmonter cette triste situation », a-t-il conclu.

C’est à travers Latin Vision, le nom de l’entreprise, que Bonilla a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, qu’il avait déjà manifesté le 6 novembre.

C’est ainsi que l’acteur Éléazar Il commence à être laissé seul et sans soutien face au processus auquel il est confronté pour avoir agressé verbalement et physiquement, ainsi que pour essayer d’étrangler sa partenaire, la mannequin Stephanie Valenzuela.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Eleazar a été arrêté et admis à la prison du Nord pour le crime de violence familiale égalisée, après avoir prétendument battu, mordu et tenté d’étrangler sa petite amie Stephanie Valenzuela.

Depuis, le acteur Il s’est retrouvé sans le soutien de personnes qui lui étaient extrêmement proches, de projets et de ceux qui, avant même le scandale, étaient en charge de gérer sa carrière artistique.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Stephanie Valenzuela a finalement rompu le silence après avoir été victime de Éléazar et a révélé que le processus judiciaire se poursuivra afin que justice soit rendue pour ce qu’il a fait et a fait à d’autres femmes, il a également remercié les manifestations de soutien.

De plus, je me réjouis aussi que justice soit faite et que contrairement à ce qui a été exprimé dans les programmes de divertissement, elle ira de l’avant pour que justice soit faite pour ce qui s’est passé jeudi dernier.

Les agressions se sont produites dans une relation amoureuse et je veux que vous sachiez que je laisserai les choses suivre leur cours pour que justice soit faite. Je me sens satisfait de savoir que les lois rendent justice », a déclaré le chanteur et mannequin péruvien.

En revanche, l’actrice Maribel Guardia avait été l’une des rares personnes à l’avoir défendu, cependant, après que l’actrice ait été la cible de commentaires pour avoir prétendument «défendu» l’acteur, la costaricienne a réitéré sa position à travers une vidéo.

Elle y expliquait qu’au moment de son interrogatoire, elle n’était pas au courant de tout ce qui se passait dans cette affaire et n’exprimait ses sentiments qu’en fonction de l’expérience qu’elle avait eue concernant l’acteur et sa famille qu’elle disait connaître.

L’autre jour, en quittant Televisa, ils m’ont posé des questions sur Eleazar et ils m’ont dit qu’il avait eu un problème avec une petite amie, je ne savais rien de l’affaire et ce que j’ai dit de lui est mon expérience, de ma vie avec lui, a-t-il dit.

C’est malheureux pour ce qui se passe, cependant, de nos jours, la violence des femmes est un sujet très délicat dont on parle et il ne se passe rien qui y soit lié.

