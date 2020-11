Mais dans la première grande surprise de la nuit électorale, Joe Biden a établi une avance de premier plan en Arizona – laissant la course nationale sur le fil du rasoir.

Avec 97% des votes comptés, l’Associated Press a appelé la Floride pour M. Trump, une victoire qui le verrait récolter les 29 votes des collèges électoraux de Sunshine State.

Cette année-là, M. Trump a également gagné dans les bastions républicains traditionnels de Caroline du Nord et de Géorgie. Mais les sondages dans les trois États sont restés serrés à l’approche du jour du scrutin, suggérant que les démocrates ont eu la chance de briser le rempart sud de M. Trump et de fermer la route du président à 270 votes dans les collèges électoraux.

Malgré la victoire de M. Trump en Floride, M. Biden a encore de bonnes chances de remporter la victoire nationale s’il peut gagner en Caroline du Nord et en Géorgie.

(Joe Biden s’entretient avec des habitants de Wilmington, Delaware / . via .)

Mais à partir de 4 h 15, heure britannique, le New York Times a rapporté que le président détiendrait probablement les deux États, bien que la Géorgie ne devrait pas déclarer vainqueur le soir des élections à la suite d’une rupture d’une conduite d’eau dans un centre de dépouillement du comté de Fulton.

Les espoirs démocratiques ont été ravivés lorsque les résultats ont commencé à arriver de l’Arizona, un autre champ de bataille qui est devenu bleu pour la dernière fois pour la réélection de Bill Clinton en 1996.

Avec les trois quarts des votes comptés, M. Biden menait M. Trump de 53,5 à 45,1%. Obtenir les 11 votes des collèges électoraux de l’État fournirait au candidat démocrate une autre voie vers les 270 nécessaires à la victoire.

Le centre de la course se tournera désormais vers le nord vers la ceinture de rouille américaine, où M. Biden espère reconquérir un certain nombre d’États qui ont contribué à propulser M. Trump à la Maison Blanche en 2016.

Juste après 5 heures du matin, heure britannique, il était prévu que M. Trump gagnerait à nouveau dans l’Ohio, avec des informations selon lesquelles le président avait augmenté sa part des voix par rapport à il y a quatre ans.

Mais le Michigan, l’Iowa et le Wisconsin sont toujours considérés comme en jeu, tandis que de nombreux observateurs électoraux pensent que la Pennsylvanie pourrait être le champ de bataille clé de la course nationale.

On s’attend maintenant à ce que le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie n’annoncent leurs gagnants que plus tard cette semaine, ce qui soulève la possibilité d’un résultat électoral retardé et de contestations potentielles devant les tribunaux.

Mercredi, à 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni, M. Biden avait obtenu 131 votes dans les collèges électoraux contre les 92 de M. Trump, le candidat démocrate remportant des victoires prévisibles à New York, en Californie, à Washington et en Oregon.

Parmi les victoires attendues de M. Trump figuraient en Louisiane, en Oklahoma, au Tennessee, en Alabama et en Caroline du Sud.